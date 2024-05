Barby diskutiert über den richtigen Ort für das Einwohnermeldeamt, auf dem Wertstoffhof in Latdorf muss der Müll vor dem Müll geschützt werden, in Staßfurt prüft das THW für drei Bundesländer: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Montag, 13. Mai 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Dienstag, 14. Mai 2024.

Das ist neu am Dienstag:

7.29 Uhr: Bislang unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle in der Nähe von Könnern Dieseltreibstoff aus den dort stehenden Baufahrzeugen gestohlen. Der Vorfall wurde laut Angaben der Polizei am gestrigen Montagmorgen festgestellt.

Die Täter hatten sich widerrechtlich Zugang zu der Baustelle verschafft und dort die Tanks sämtlicher Fahrzeuge geöffnet. Da in den Wagen oft nur wenig Treibstoff verbleibe, sei die mobile Tankstelle ebenfalls zum Ziel der Diebe geworden, heißt es in der Polizeimitteilung weiter.

Ersten Einschätzungen zufolge fehlen insgesamt rund 2.000 Liter Diesel. Die Ermittlungen in dem Fall wurden aufgenommen.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Die Blumen schmücken die Brücke

6.58 Uhr: Von der Idee zum Blütenmeer: Erstmals ist Bernburgs Fußgängerbrücke am Montag mit unzähligen Blumen bepflanzt worden. Insgesamt 28 Blumenkästen wurden von der Gärtnerei Baumgraß in Plötzkau ausgestattet.

Bunt kommt jetzt Bernburgs Fußgängerbrücke daher. (Foto: Engelbert Pülicher)

In die Erde gekommen sind laut Hans-Peter Baumgraß unter anderem Geranien oder Salbei. Sein Motto: „Hauptsache schön bunt!

Wo landet Barbys Einwohnermeldeamt?

6.17 Uhr: Ein ehemaliges Ladenlokal am Markt in Barby soll angemietet und zum barrierefreien Einwohnermeldeamt umgebaut werden.

Hier soll das Bürgerbüro eingerichtet werden. (Foto. Thomas Linßner)

Der Stadtrat stimmte dafür, der Ortschaftsrat Barby dagegen. Wie geht es weiter? Alles, was dazu bekannt ist, lesen Sie hier.

Der Müll unter dem Wertstoffhof

6.07 Uhr: Der Wertstoffhof bei Latdorf ist zur Großbaustelle geworden, weil der Boden aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden muss.

Nur eingeschränkt ist der Wertstoffhof bei Latdorf derzeit nutzbar. (Foto: Engelbert Pülicher)

Warum genau saniert werden muss und worauf die Nutzer nun achten müssen, lesen Sie hier.

THW prüft in Staßfurt

5.53 Uhr: Junge THW-Helfer aus mehreren Bundesländern bekommen in Staßfurt ihr Leistungsabzeichen.

Eine spannende Gruppenaufgabe beim THW-Ortsverband Staßfurt: Wie baut man eine Leonardo-Brücke ohne Fixiermittel? (Foto: THW Ortsverband Staßfurt)

Das Technische Hilfswerk prüft nämlich beim Ortsverband Staßfurt den Nachwuchs aus Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Dabei werden 17 Leistungsabzeichen vergeben.