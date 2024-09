Ein Verkehrstag für Senioren heute in Aschersleben, eine Jobmesse in der kommenden Woche in Staßfurt, ein Museum in Schönebeck, das 100 Jahre alt wird: Im Ticker von Donnerstag, 19. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Mittwoch, 18. September 2024.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Donnerstag, 19. September 2024.

Das ist neu am Donnerstag:

7.19 Uhr: Der Stadtseniorenrat Bernburg lädt am Montag, 30. September, zum Vortrag zum Thema „Was ist wenn … ich ein Pflegefall werde?“ ein. Diese Veranstaltung dient als Wegweiser durch den Behördendschungel.

Der Vortrag beginnt 14 Uhr in der Gaststätte „Chemie & Kali“, Hallesche Landstraße 106 A. Voranmeldung unter 0177/623 26 53.

Verkehrssicherheit für Senioren in Aschersleben

6.42 Uhr: Mobil, aber sicher unterwegs: Am heutigen Donnerstag findet ab 9.30 Uhr der nächste Verkehrssicherheitstag für Senioren, organisiert von der Verkehrswacht Aschersleben, im Bestehornhaus statt.

Beim Verkehrstag für Senioren in Aschersleben gab es auch schon einen Fahrsimulator. (Archivfoto: Anja Riske)

Unter anderem gibt die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt Einblicke in den ÖPNV, die Bundespolizei gibt Tipps fürs Verreisen und Beamte aus dem Revier Salzlandkreis berichten über Unfallschwerpunkte im Landkreis sowie Unfallprävention.

Außerdem werden wieder Reaktions-, Seh- und Hörtests angeboten, und die eigenen Fähigkeiten zur Teilnahme am Straßenverkehr können vollkommen risikofrei an einem Simulator getestet werden.

Jobs zum Ausprobieren in Staßfurt

6.29 Uhr: Die Staßfurter Börse bietet für 1.200 Schüler Jobs zum Ausprobieren.

Beim 13. Studien- und Berufsorientierungstag im vergangenen Jahr ging es in der Salzlandsporthalle schon sehr wuselig zu. (Foto: Enrico Joo)

Die Stadt Staßfurt veranstaltet am 25. September 2024 zum 14. Mal den Studien- und Berufsorientierungstag. Was an dem Tag in der Salzlandsporthalle los sein wird, lesen Sie hier.

Wie teuer wird der Wassertourismus?

6.19 Uhr: Der Bau der Steganlagen in der Region wird viel teurer, als im Vorfeld kalkuliert worden ist. Das sorgt für großen Unmut in den beteiligten Kommunen.

Bei Könnern sind größere Maßnahmen zur Gehölzentfernung in unmittelbarer Nähe der Georgsburg notwendig gewesen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Bringt der Steg überhaupt was? Wer muss das finanzielle Loch stopfen? Warum in Könnern viel diskutiert wird, aber am Ende in einen sauren Apfel gebissen werden muss, verraten wir Ihnen hier.

100 Jahre Salzlandmuseum: Die Anfänge

5.56 Uhr: 1924, zur Wahrung des kulturellen Erbes, entstand das Salzlandmuseum als Kreismuseum. Zwei Räume in der Pestalozzi-Schule wurden zum ersten Ausstellungsraum.

Die ersten Ausstellungsräume in der Pestalozzischule. (Foto: Förderverein Salzlandmuseum)

In einer Serie erzählen wir zum 100-Jährigen die besondere Geschichte dieses Museums. In Zukunft erfahren Sie dabei unter anderem noch, warum erste dunkle Wolken über dem Museum aufziehen und wieso Hausfrauen dafür verantwortlich waren, dass die Öffnungszeiten verlängert wurden.