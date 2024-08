SLK live: Der Newsblog Das ist der Freitag im Salzlandkreis

Was die Ziege im Staßfurter Tiergarten mit ChatGPT zu tun hat, warum eine Greifvogel-Brut die Mahd in der Saale-Flutmulde in Bernburg verhindert, wer noch im Homeoffice für Firmen in Schönebeck arbeitet: Im Ticker von Freitag, 30. August 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.