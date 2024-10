SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Wie die Grippe-Impfungen in Staßfurt anlaufen, warum die Toiletten auf dem Friedhof in Bernburg ein Problem bleiben, wie viel Geld die Bürger in Schönebeck für die Stadt ausgeben dürfen: Im Ticker von Mittwoch, 16. Oktober 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.