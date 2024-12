SLK live: Der Newsblog Das ist der Mittwoch im Salzlandkreis

Aschersleben hat schon wieder Glück in der Postcode-Lotterie, die Grundschule in Nienburg wird auf Vordermann gebracht, in Schönebeck steht ein Mann vor Gericht, der einem anderen mit dem Anzünden des Hauses gedroht hat: Im Ticker von Mittwoch, 11. Dezember 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.