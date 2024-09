SLK Live: Der Newsblog Das ist der Montag im Salzlandkreis

Ärger um die Beförderung von Schülern in Felgeleben, der zum Rechtsstreit wird, ein Grund zum Feiern am Kiesschacht in Güsten, ein Hafenfest in Nienburg mit traumhaftem Wetter und weiteren Gewinnen: Im Ticker von Montag, 23. September 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.