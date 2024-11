Eine 80-Jährige, die auf dem Friedhof in Calbe eingeschlossen wird, aber sich zu helfen weiß, ein Förder- und Heimatverein, der in Borne mit einem Frühstück zu Gesprächen lockt, eine Kehrmaschine in Bernburg, die weniger kehrt, aber trotzdem teurer wird: Im Ticker von Montag, 18. November 2024, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 15. November 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 16. November 2024, wieso Mehringen, Westdorf und Zens diese Woche Grund zum Jubeln haben.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 18. November 2024.

Das ist neu am Montag:

8.16 Uhr: Die Polizei hat am Freitagabend auf der Speicherstraße in Bernburg einen 24-jährigen Ford-Focus-Fahrer gestoppt. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln.

Ein freiwilliger Schnelltest reagierte positiv. Die Weiterfahrt wurde für die nächsten 24 Stunden untersagt, es folgte eine Blutprobe.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Ein Workshop zur E-Rechnung in Aschersleben

7.32 Uhr: Da kommt was zu auf die Unternehmen, auch auf klein- und mittelständische: Mit Beginn des neuen Jahres müssen alle in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen. Bearbeitung, Archivierung und das Erstellen solcher Rechnungen wird schrittweise in den nächsten Jahren verpflichtend. Grundlage dafür ist das Wachstumschancengesetz, das in diesem Jahr verabschiedet wurde.

Eine elektronische Rechnung (E-Rechnung) muss in einem vorgegebenen Daten-Format ausgestellt, übermitteln und empfangen werden , was eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Wie Matthias May, Wirtschaftsförderer in Aschersleben, aus Gesprächen mit Selbstständigen vor Ort weiß, sind längst nicht alle auf die Neuerungen vorbereitet.

Um wichtige, damit verbundene Fragen zu beantworten, veranstaltet die Wirtschaftsförderung am Mittwoch, 4. Dezember, um 18 Uhr im Kleinen Saal des Bestehornhauses einen Praxisworkshop. Als Referent ist Peter Schreiber vom Mittelstand-Digital Zentrum Magdeburg eingeladen worden. Um besser planen zu können, wird um eine Anmeldung unter wirtschaft@aschersleben.de gebeten.

Tag gegen Gewalt an Frauen und Theaterstück

6.57 Uhr: Der 25. November ist der „Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“. An jenem Tag wird vor dem Ascherslebener Rathaus eine Flagge gegen Gewalt an Frauen gehisst, um auf den Tag und dessen Anliegen aufmerksam zu machen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Um weiter für dieses Thema zu sensibilisieren hat Kathrin Sommer, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Aschersleben, ein Theaterstück organisiert, dass sich an hiesige Schulen richtet. Am morgigen Dienstag wird um 11 Uhr das Turmalin-Theater „Die Marquise von O …“ nach Heinrich von Kleist aufführen.

Die Statistik zeigt, dass die Fälle häuslicher Gewalt in der jüngeren Vergangenheit gestiegen sind. 2023 wurden 256.276 Opfer erfasst – 6,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Aschersleben ist unter der Nummer 03473/95 81 11 oder per E-Mail an gleichstellung@aschersleben.de erreichbar.

Abends eingeschlossen auf dem Friedhof in Calbe

6.24 Uhr: In der Sitzung des Stadtrates von Calbe berichtet eine 80-Jährige über ihr besonderes Erlebnis im Sommer: Eine Viertelstunde vor der Schließzeit fand sie sich abends eingeschlossen auf dem Friedhof wieder.

Über die Mauer klettern wollte sie dann aber doch nicht. Wie sie sich aus der Bredouille befreite und wie die Stadt jetzt reagiert hat, erzählen wir Ihnen hier.

Frühstücksgespräche in Borne

6.12 Uhr: Der Förder- und Heimatverein Borne hat sich das Ziel gesetzt, die Bürger das Dorfes generationsübergreifend zusammenzubringen.

Im Dorfgemeinschaftshaus in Borne trafen sich gestern Vormittag auf Einladung des Förder- und Heimatvereins Borner Bürger zum gemeinsamen Frühstück. Mit dabei war auch Vereinschef Klaus Mühlenberg (Mitte). (Foto: René Kiel)

Am Sonntagvormittag setzten sich 20 Frauen und Männer an einen Tisch, um sich auszutauschen. Was in Zukunft in diesen Runden besprochen werden soll. Warum die Bürger in Borne mit einem Frühstück zu Gesprächen gelockt werden, erfahren Sie hier.

Teurere Kehrmaschine in Bernburg

5.53 Uhr: Die Straßenreinigungsgebühren sollen ab 2025 in Bernburg steigen. Welche Auswirkungen das auf die Zahlungspflichtigen hat und wie die Stadtverwaltung die Kosten kalkuliert hat, lesen Sie hier.

Weil nach der Neuvergabe des Auftrags die maschinelle Straßenreinigung – hier auf dem Karlsplatz – deutlich teurer wird, sollen ab 2025 die Gebühren steigen. (Foto: Engelbert Pülicher)

Tatsächlich hat da eine Menge mit der Kehrmaschine zu tun. Die ist nämlich jetzt teurer, obwohl sie weniger kehrt.