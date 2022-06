Nachwuchs So soll die Kita Pusteblume in Ilberstedt schöner und sicherer werden

Die Bauarbeiten an der neuen Kita Pusteblume in Ilberstedt laufen nach Plan. Momentan wird am Dach gearbeitet. Aber auch an der Straße soll sich etwas tun, damit die Kita sicherer wird.