Solarenergie: Kommen Solarparks in Cochstedt und Groß Börnecke?

Hecklingen - Während der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates einem neuen Solarpark in Hecklingen knapp zugestimmt hat, den ein privater Investor auf der ehemaligen Ladestraße am Bahnhof errichten will, lehnten die Mitglieder die Projekte in Cochstedt und Groß Börnecke mit großer Mehrheit ab.