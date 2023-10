Wolmirsleben. - Die Zukunft des Naherholungszentrums „Großer Schachtsee“ in Wolmirsleben stand bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend im Dorfgemeinschaftshaus „Zum Adler“ zwar nicht auf der Tagesordnung, war aber dennoch Thema.

In der Einwohnerfragestunde wollte Jannis Gallinat wissen, warum vom Gemeinderat an diesem Tag kein Protokollbeschluss gefasst werden soll, um die Verwaltung damit zu beauftragen, die Kosten für die Aufstellung eines Bebauungsplanes für den Schachtsee ermitteln zu lassen. Darauf habe man sich kürzlich am Runden Tisch verständigt, sagte Jannis Gallinat, der an der Beratung teilgenommen hatte. Darüber hinaus waren neben Vertretern vom Campingplatz unter anderem der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz (CDU), der stellvertretende Landrat Thomas Michling, Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE), Bürgermeister Knut Kluczka (CDU) sowie Gemeinderäte anwesend gewesen.

Haushaltsplan fehlt, auch ein Angebot noch

Michael Stöhr begründete die Tatsache, dass das kein Tagesordnungspunkt ist, mit dem fehlenden Haushalt der Gemeinde Wolmirsleben für dieses Jahr. Zudem gebe es im rechtlichen Sinne keine Protokollbeschlüsse. Die Verbandsgemeinde-Verwaltung wolle sich erst ein Angebot von einem Planungsbüro einholen. Dieses werde jedoch keine Bestandsaufnahme des Campingplatzes vornehmen. „Dafür muss ein Vermessungsbüro beauftragt werden. Da sind wir in der Einholung“, sagte der Rathauschef und fügte hinzu: „Es muss vorher geklärt werden, wer das bezahlt.“

„Ein Protokollbeschluss hat keine bindende Wirkung“, sagte Knut Kluczka. „Der stellvertretende Landrat hat etwas anderes gesagt“, hakte Jannis Gallinat nach.

Einen Beschluss könne man an diesem Tag nicht fassen, weil die Einladungen für die Ratssitzung schon rausgeschickt worden waren, sagte Knut Kluczka.

Thomas Michling habe am Runden Tisch erklärt, dass ein solcher Protokollbeschluss möglich wäre. Die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises hingegen sehe das anders, sagte Michael Stöhr.

Die Kreisverwaltung hatte im Vorfeld als Voraussetzung dafür erklärt, dass der Campingplatz aus rechtlicher Sicht weiter betrieben werden kann, dass die Gemeinde Wolmirsleben für dieses Gelände einen Bebauungsplan aufstellt. Bis zum Inkrafttreten soll für den Übergangszeitraum ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen den Beteiligten geschlossen werden.

Auch Löderburger See kommt nicht ohne öffentliche Mittel aus

„Auf jeden Fall darf das Erholungsgebiet nicht sterben“, betonte die CDU-Fraktionschefin Sieglinde Haag. In diesem Zusammenhang erinnerte sie daran, dass auch der Löderburger See nicht ohne öffentliche Mittel auskomme. „Da sollte sich die Verbandsgemeinde positionieren und die Versäumnisse aufarbeiten“, sagte die Kommunalpolitikerin.

Den Rechtsstreit, den die Gemeinde wegen des vom Salzlandkreis infolge schlechter Wasserproben vom September 2022 verhängten Badeverbotes für 2023 geführt und verloren hatte, sprach Peter May, der Fraktionschef der Freien Wählergemeinschaft Wolmirsleben, an. Die Kosten von 1500 Euro müsse die Gemeinde aus dem laufenden Haushalt bezahlen, wo doch sonst kein Geld da sei. Obwohl er als Rechtsanwalt vor der Klage gewarnt habe, hätten sechs Räte den Beschluss durchgepeitscht. Peter May regte an, dass jeder von ihnen 250 Euro in die Dorfkasse zahlt. Wenn man das mache, finde man keinen für den Rat mehr, sagte Knut Kluczka. Geld sei auch weg, weil die Verwaltung geraten hatte, nicht weiter gegen die Kreisumlage zu klagen.