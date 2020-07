Kein Konsum, kein Dorfkrug. Einwohner: 150. Beinahe wären auch die nicht mehr da. Athensleben ist Thema inTeil I unserer Sommerserie 2020.

Aus der Geschichte Athenslebens Im Jahr 1174 wird Athensleben erstmals urkundlich als Atteneslove erwähnt. Bis 1342 gehörte Athensleben zu Anhalt. Der Geschichtsschreiber (Quelle: Stadt Staßfurt) sieht Athensleben damals oft als Pfandobjekt. Von 1614 bis 1687 gehörte es demnach zum Besitz des Domkapitels Magdeburg und sei dann in Staatseigentum übergegangen. Es wurde zur Domäne und verwahrloste. Von 1727 bis 1734 fand sich kein Pächter, heißt es in der Geschichte Athenslebens weiter. Vom 2. Dezember 1734 datiere ein Pachtkontrakt für den Oberamtmann Bennecke aus Zossen. Gut 200 Jahre behielt die Familie Bennecke Athensleben und beeinflusste auch Löderburg und Staßfurt bis zum 2. Weltkrieg. 1950 wurde es Ortsteil von Löderburg (wie auch Lust und Rothenförde). Seit der Eingemeindung 2003 ist Athensleben Ortsteil von Staßfurt. Mit etwa 150 Einwohnern hat Athensleben immerhin ein Dorfgemeinschaftshaus und auch noch einen Ortschaftsrat mit sieben Mitgliedern (Ortsbürgermeister: Jürgen Kinzel), der 2019 zu 100 Prozent als „Bürgervertretung Athensleben“ gewählt wurde. (fr)

Athensleben l Dieses Dörfchen ist ein Ort für Naturfreunde und Liebhaber einsamer Ruhe. Inklusive verwunschene Eckchen, die entdeckt werden wollen.

Von einem Schlossgarten, der wieder gängig gemacht werden soll, sprach man jüngst im Ortschaftsrat. Und tatsächlich lädt mittlerweile vorm einstigen Schloss auch eine neue Tafel ein zum Spaziergang – mit einem deutlichen Hinweis „Betreten auf eigene Gefahr!“ Na wenn das nicht Lust auf mehr macht?!

Der Eingang zum Schlossgarten führt schonmal nicht über die Brücke des einstigen Schlossgrabens, sondern dezent einige Meter entfernt, Richtung Bode über eine frisch gemähte Wiese. Schon dieser erste Blick eröffnet dem Besucher die Schönheit der Landschaft.

Bilder Hier geht man besser nicht weiter. Im Schlosspark sind nur die Hauptwege wieder zu betreten. Verwunschene Sackgassen bieten dennoch Platz für Phantasie. Foto:...



Ein alles überragendes Wahrzeichen Athenslebens ist der 1912 erbaute Wasserturm, der sich seit 1998 als Aussichtsturm anbietet. Foto: Falk Rockmann



Saftgrüne Wiesen

Ein Atzendorfer Schäfer lässt an diesem Freitagnachmittag zufällig auch noch seine Wolltiere am Ufer gegenüber weiden. Saftiggrüne Weiden rahmen den Blick flussaufwärts zur Athensleber Bodebrücke. Gegenüber zeugt ein Baumriese von fruchtbarem Aueboden. Allerdings hat der Koloss seine besten Zeiten schon erlebt. Der kahle Stamm passt dennoch irgendwie in die Landschaft.

Wie viele andere, die dem Schlossgarten-“Eroberer“ gleich begegnen werden. Die Wege sind offensichtlich gerade wieder freigelegt worden und bei diesem sonnigen Wetter angenehm weich zu belaufen.

Wer sich nicht an die Aufforderung des Ortschaftsrates hält, doch unbedingt auf dem Hauptweg zu bleiben, landet irgendwann in einer verwunschenen Sackgasse – versperrt von umgestürztem Totholz. Selbst Schuld! Aber ohne dieses Wagnis hätte der Ausflügler auch diese bizarren Baumreste nicht entdeckt oder gar den Pflaumenbaum mit prächtigen Früchten, die sicher bald reif genug sind für den Genuss.

Es ist schattig unter den Riesen dieses Auenwalds – und herrlich ruhig hier, wen das Vogelgezwitscher nicht stört. Oder das Telefon ... Man sollte es besser auf stumm schalten. Die erste Viertelstunde Natur pur ist mit dem Rundgang durch den Schlossgarten genossen.

Suche mit Geduld

Das Bode-Ufer wird mit dem Auto gewechselt. Ich bin schließlich in Eile.

Wer in Athensleben Menschen sucht, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, muss dagegen Geduld haben. Einen freundlichen Gruß auf der Pflasterstraße zum Wasserturm erwidert eine etwas ältere Radfahrerin nicht.

Ein Einwohner, der mit seinem Hund Gassi geht, entgegnet, er hätte keine Zeit, müsse gleich auf Schicht. Freundlicherweise verweist er aber noch auf den Ortsbürgermeister. Der könne sicher mehr erzählen über Athensleben.

Plötzlich stehen zwei Mädchen mit Skateboards auf der Parkanlage, von der ich später erfahre, dass es einst der Friedhof war. Ist schon ungewöhnlich – ein Spielplatz neben Grabsteinen...

In den Bodelandschaft unterwegs

Die Mädchen verraten, dass sie aus dem benachbarten Löderburg kommen. „Das ist entspannend hier“, sagt Antonia, die gern mit ihrer Freundin Annika in der Bodelandschaft unterwegs ist. „Besonders schön ist der Weg Richtung Rothenförde“, empfiehlt die 16-Jährige noch.

Den Tipp merke ich mir und probiere gleich mal die ersten 200 Meter flussaufwärts. Auffallend auch hier die frisch gemähten Wiesen und Wege. An und auf einem kleinen Gewässer zwischen Ortsrand und Bode tummeln sich gut genährte Enten. Das ist der Flutgraben, soll ich bald erfahren, nachdem ich einen unscheinbaren, aber auch wieder frisch gemähten Weg Richtung Wohnhäuser nutze. Das ist doch hoffentlich kein Privatgelände?!

„Hallo? Hallo!“ – Eine Frau erscheint. „Ich wohne schon immer hier“, beginnt sie zu erzählen, auf meine Fragen, was sie denn so an ihrem Heimatort schätze. Die herrliche Natur und die extreme Ruhe mache das besondere an diesem Ort aus. „Es ist einfach schön hier“, findet Claudia Dannenberg und lädt mich ein, auf der Sitzgarnitur inmitten der Natur vor ihrer Haustür Platz zu nehmen.

Ihr Stiefvater kommt dazu. Fredi Helmholz wurde vor 80 Jahren hier geboren: „Ich habe mal zehn Jahre in Mecklenburg gewohnt. Da war‘s auch schön. Aber ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als hier.“ Seine Frau Karin Teuke ergänzt: „Die Vögel zwitschern, Frösche quaken. Die Familie ist gleich nebenan. Besser kann man doch nicht wohnen.“

Schließlich gesellt sich Claudia Dannenbergs Schwester dazu und meint, die Ruhe sei ausschlaggebend für Athensleben als Wohnort. Annemone Schütt vergleicht: „Wenn man sieht, was in den Großstädten so los ist ... Hier kann man sorgenfreier leben.“ Sie sei im Alter von fünf Jahren hierhergezogen. Später baute sie mit ihrem Mann ein Haus auf dem Grundstück ihres Vaters.

Und dass man hier nicht Einkaufen kann, stört sie alle nicht? „Wir fahren nach Löderburg oder Staßfurt zum Einkaufen“, so Claudia Dannenberg. Selbst der Opa ist noch mobil.

Und vermisst Opa Fredi keinen Dorfkrug? „Ja die ,Linde‘, das war einmal, als die Löderburger noch zum Tanzen hierher gekommen sind. Aber wie viele Orte haben denn keine Gaststätte mehr?“, relativiert der Athensleber. Und sein Bierchen könne er auch in der Familie oder mit dem Nachbarn trinken. Ab 17 Uhr würden eh die Bürgersteige hochgeklappt.

Aber immerhin stehe in Athensleben kein Haus leer. „Es ist ständig Nachfrage“, meint Fredi Helmholz. Es seien auch Fremde, die die Häuser nehmen und sie beziehen.

Mehr vermisst als ein Lokal wird offensichtlich die Kirche. „Die wurde 1979 abgerissen“, erzählt Opa Fredi. Nein, baufällig sei sie nicht gewesen, erinnert er sich. Aber der damalige Bürgermeister „wollte alles weghaben. Die Abrissfirma wollte erst gar nicht, weil sie sich gleich die Bagger kaputt gemacht haben.“ Aber der Bürgermeister habe darauf bestanden. Einen Kirchgänger kenne er übrigens heute auch nicht mehr.

Dabe hätte alles noch viel schlimmer kommen können für Athensleben. Nicht nur, dass das Schloss zum größten Teil abgerissen wurde – ein Wappenfries erinnert noch an den einstigen Sommersitz Magdeburger Domherren. Das Relief steht heute auf dem 1960 stillgelegten Friedhof.

„Der ganze Ort stand auf der Abschussliste und sollte dem Kohletagebau Platz machen“, erzählt Fredi Helmholz. Der Lauf der Bode sollte sogar verlegt werden. Zum Glück zerschlugen sich die Pläne. „Die Kohle war zu salz- und schwefelhaltig und lag zu tief. Bis zum Löderburger Thie sollte alles weg.“

Ein Schicksalschlag war schließlich noch das Bode-Hochwasser 1994. Aber auch das überlebte Athensleben.