Sorgenvoller Einsatz für die Staßfurter Jugend

Bernd Christoph kümmert sich seit 25 Jahren mit vollem Einsatz, dass Jugendliche eine Anlaufstelle in Staßfurt haben. Den Leiter des Glashauses plagen aber Sorgen.

Staßfurt - Bernd Christoph kann zu jedem Fleck im Glashaus etwas erzählen. Klar, schließlich ist er ja auch schon seit mehr als einem Vierteljahrhundert in dem Jugendzentrum. „Die Jugendlichen haben hier alles selbst gebaut“, sagt er mit Blick auf das Inventar und die Räume in der Hecklinger Straße. „Selbst der Basketballkorb wurde von ihnen eigenständig angebracht.“ Das hätte einen Grund. Was man selbst gebaut hat, zerstört man nicht und schützt es auch vor fremder Zerstörung.