Trinkwasser Sorgsamer Umgang beim Wasser: Was das Wasserentnahmeverbot des Salzlandkreises für Staßfurt bedeutet

Je heißer es wird, desto knapper wird das Wasser. In Seen und Flüssen leiden darunter vor allem die Fische. Auch das sind Gründe, warum der Salzlandkreis vor mehr als einem Jahr ein Wasserentnahmeverbot erlassen hat. Was das für Staßfurt bedeutet.