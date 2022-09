Sorgt Intel in Staßfurt für Harzwasser?

Staßfurt - Man könne sich freuen, künftig wieder mit (weicherem) Wasser aus der Rappbodetalsperre versorgt zu werden, hatte Helmut Zander (SPD) als scheidender Bürgermeister in seiner letzten Stadtratssitzung in Güsten verkündet. Sollte er eigentlich nicht – das Thema war zuvor noch vertraulich in der Versammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbands (WAZV) Bode-Wipper behandelt worden.