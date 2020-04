So sieht der neue 0-Euro-Souvenir-Schein mit der Egelner Wasserburg als Motiv aus. Repro: U. Lachmuth

Souvenirjäger dürfen sich auf eine neue Auflage 0-Euro-Scheine der Wasserburg Egeln freuen.

Egeln (rki) l Zum Tag des offenen Denkmals im Jahr 2018 konnte die Wasserburg Egeln ihren ersten 0-Euro-Souvenierschein präsentieren. Sammler aus ganz Europa hatten daran Interesse, so dass nur noch wenige Exemplare davon übrig sind.

Da die 0-Euro-Souvenir-Scheine 2020 ihr fünfjähriges Jubiläum in Deutschland feiern, bekommt jede Auflage eine Sonderedition, die sogenannte „Anniversary-Edition“ - 1000 Scheine im neuen Design und 4000 Scheine im bekannten alten Design, aber auch mit neuem Motiv, teilte der Egelner Museumsleiter Uwe Lachmuth mit.

So sei auch der neue 0-Euro-Souvenir-Schein der Wasserburg Egeln XECL 2020-2 auf insgesamt nur 5000 Stück limitiert.

Lachmuth: „Auf der Vorderseite des Scheins ist diesmal ein Bild aus der Vogelperspektive von der Vor- und Oberburg mit dem 36 Meter hohen Bergfried, dem Torhaus und dem Palas mittig zu sehen. Links neben der Burganlage ist das Wappen der Edlen Herren von Hadmersleben zu Egeln mit dem aufsteigenden Löwen abgebildet.“

Der 0-Euro-Souvenir-Schein wird auf echtem Eurowertpapier gedruckt und bedurfte deshalb einer Genehmigung der Europäischen Zentralbank (EZB). „Gedruckt in der französischen Wertpapierdruckerei Oberthur ist der Souvenir-Schein kein offizielles Zahlungsmittel, doch hat er die gleichen Sicherheitsmerkmale wie ,richtige‘ Euroscheine. Wasserzeichen, Kupferstreifen, Hologramm, Durchsichtregister, Mikroschrift, UV-Sicherung und eine einzigartige individuelle Seriennummer machen ihn zu einem echten Erlebnis“, so Lachmuth und fügte hinzu: „Das Geheimnis des Souvenir-Scheines ist nicht, dass er echt aussieht, er ist es!“ Eine Bestellung kann unter der E-Mail-Adresse 0euro.wbegeln@gmail.com erfolgen. Auch der neue Schein wurde von einem Sammler finanziert, der einen Teil der Scheine der Burg überlässt, so dass der Verkaufserlös wieder der Burg zugute kommt.