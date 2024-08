Die „Erzieher-Koryphäe“ Doris Rock von der Kita Spatzennest in Atzendorf geht in den Ruhestand.

Atzendorf/VS. - Am 1. September ist Schluss: 40 Jahre war Doris Rock Erzieherin in der Kita Spatzennest in Atzendorf und ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Viele der heutigen Eltern kennen sie aus ihrer eigenen Krippen- und Kitazeit.