Gut gelaufen! Zum sechsten Mal haben das Staßfurter Gymnasium und sein Förderverein einen Spendenlauf veranstaltet.

Staßfurt l Die Sonne meint es gut. Mehr als 30 Grad Celsius sind meteorologischer Traum für jeden Ausrichter einer Veranstaltung unter freiem Himmel. Auch für das Dr.-Frank-Gymnasium und seinen Förderverein. Doch weil der geplante Spendenlauf mit viel Bewegung verbunden ist, schaut so mancher Teilnehmer oder Organisator skeptisch in den Himmel. Sprinten bei der Hitze – ist das der Sache dienlich? Doreen Albrecht teilt die Bedenken. „Wir haben uns gut überlegt, ob wir die Schüler an den Start schicken“, sagt die Vorsitzende des Fördervereins. „Es gab einige, die meinten es sei zu warm. Es gab aber auch viele, die unbedingt loslegen wollten. Sie fanden im Vorfeld Sponsoren und haben zum Teil auch extra trainiert.“ Zudem sei alles vorbereitet gewesen. Eltern, Lehrer und Vereinsleute hatten Obst und Getränke für die Läufer fertig gemacht. Es gab ein Rahmenprogramm mit Musik und Kuchenbasar, mit köstlichen Kreationen der Eltern bestückt.

"Einsatz ist etwas Herausragendes"

Die Organisatoren reagierten aber auch auf die Wärme. Die Laufzeit wurde von einer Stunde um die Hälfte gekürzt. Außerdem sprudelte die Beregnungsanlage für den Rasen des Stadions der Einheit. Hier konnten die Sportler sich im Lauf „runter kühlen“. Ein Anruf beim Oberbürgermeister habe genügt, so Schulleiter Steffen Schmidt, und der Wasserspaß war geklärt. „Wir wollen Gutes tun. Ziel des Ganzen war es deshalb auch, dass jeder gesund aus seinen Runden kommt.“ So gab es vor dem Start viele Hinweise, dass die Läufer aufeinander Acht geben, dass Zuschauer auf die Sportler schauen und dass jeder, der sich nicht fühle, den Lauf abbrechen könne, ohne dass seine Leistung dafür geschmälert sei.

Spaß im Vordergrund

Klingt alles sehr ernst. Als Oberbürgermeister Sven Wagner den Startschuss gegeben hatte, stand – das erlebten die Zuschauer – nur noch der Spaß im Vordergrund. 250 unbeschwerte Läufer – in kleinen Gruppen und sich gegenseitig motivierend, oder für sich allein und auf den richtigen Schritt konzentriert - legten los. Die Gemeinschaftsaktion war „Herzenssache“. Das Motto des Laufs war Programm und jeder gab sein Bestes. Eltern, Lehrer und Schüler legten sich laufend echt ins Zeug. Über 2027 Runden wurden so von allen absolviert. Als Hitzebonus wurden sie verdoppelt. Somit kommen 1621 Kilometer zusammen. Jetzt gehen die Läufer mit ihren bestätigten Runden zu den selbst gewählten Sponsoren und bitten um die vereinbarten Spenden - 310 Private und Firmen wollen Geld geben.

Bilder Kleiner Umweg außerhalb der Strecke erlaubt: Die Rasenbewässerung sprudelte und sorgte für Abkühlung bei den Läufern. Fotos: Daniel Wrüske



Hugo Held (von links), Sarah Siebert, Florian Krebs und Robin Bartels vom Deutschen Roten Kreuz passten auf, dass es allen Läufern gut ging. Sie sind zum Teil...



Kim Sitkow aus der 8. Klasse sorgt bei Neuntklässler Markus Kasties für eine Erfrischung. Beide Schüler absolvierten viele Runden. Fotos: Daniel...



Lehrerin Andrea Wegner und Oberbürgermeister Sven Wagner auf der Laufstrecke. Auch Schulleiter Steffen Schmidt trat mit an und schaffte zehn Runden. Fotos:...



„Das schwerstverletzte Kind“

Das kommt dem Verein „Das schwerstverletzte Kind“ zugute. Er arbeitet mit der Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie im Uniklinikum Magdeburg zusammen. Kinder aus aller Welt, die zum Beispiel lebensbedrohliche Verbrennungen erlitten haben, werden hier behandelt, so zuletzt auch Kinder, die bei einem Taliban-Anschlag in Kabul verletzt wurden. Die Hilfe hier sei wichtig, erklärt Oberärztin Siri Hollenberg. „Aufgrund mangelnder oder unzureichender medizinischer Versorgung kommt es dann zu verkrüppelnden Narbenbildungen, die die Beweglichkeit von Händen, Armen, Hals oder Beinen stark einschränkt oder unmöglich macht. Ohne die Lösung dieser Vernarbungen, können diese Kinder sich selbst kaum versorgen und auch später kaum einer Arbeit nachgehen.“ Durch die Operationen in Magdeburg würden sie aber eine Chance auf ein nahezu normales Leben in ihrer Heimat erhalten, in der sie einen Beruf erlernen, ihren Lebensunterhalt verdienen und Familien gründen können. „Daher ist es für uns so wichtig, dass die Spenden weiterhin die Kosten für Operationen mit abdecken und wir Kindern, die sonst kaum eine Möglichkeit hätten, medizinisch versorgt zu werden, zu helfen.“

"Sind jedes Mal überwältigt“

Derzeit sei das Dr.-Frank-Gymnasium die einzige Schule, die den Verein unterstütze. Das findet in der Landeshauptstadt echte Hochachtung. „Wir sind jedes Mal überwältigt von Engagement, Fleiß und Ehrgeiz der Lehrerschaft und insbesondere der Schüler. Mit einem unbändigen Willen laufen die Jugendlichen so viele Runden, um möglichst viel Geld von den Sponsoren zu bekommen, und gehen dabei bis an ihre Grenzen“, sagt Siri Hollenberg. Dieser Einsatz sei herausragend und zeige, dass sich die Jugend durchaus motiviert für die Bedürftigen dieser Welt einsetzt. Doreen Albrecht berichtet, dass die Schüler sich selbst das Motto und den Spendenzweck einfallen lassen und man nun bereits zum fünften Mal für die Kinder gelaufen sei. Mehrmals waren die Staßfurter in der Klinik und konnten bereits kleine Patienten kennenlernen. „Diese Unmittelbarkeit eines echten Adressaten für die Spenden berührt und die Begegnungen motivieren.“ Auch Siri Hollenberg sagt, dass der Einsatz der Schüler etwas ganz „Besonderes und Einzigartiges“ sei, gerade in einer Zeit, in der Egoismus und der persönliche Konsum zunehmend wichtiger zu sein scheint, als das soziale Miteinander und Engagement für Bedürftige und Schwächere. „Es ist wunderbar so herausragende Ausnahmen zu sehen und wir danken den Jugendlichen, Lehrerinnen und Lehrer, sowie den Eltern von ganzem Herzen“, so die Oberärztin.

Wer die Schüler auch nach dem Lauf noch bei ihrer Spendenaktion unterstützen möchte, hat dazu Gelegenheit: Salzlandsparkasse / IBAN: DE12 8005 5500 3021 / 1133 29 BIC: NOLADE21SES / Zweck: „Spendenlauf“ - Bestätigung bei Spenden ab 20 Euro möglich.