Die Staßfurter Gymnasiasten wollen Gutes tun und setzen viel in und auf Bewegung. Jeder kann unterstützen.

Staßfurt l Zum sechsten Mal in Folge drehen die Staßfurter Gymnasiasten ihre Runden und tun damit Gutes. Denn Schulförderverein, die Fachschaft Sport, Eltern- und Schülerschaft setzen den alle zwei Jahre veranstalteten Spendenlauf am 31. Mai fort. „Dazu sind bereits 250 Läufer aus allen Klassenstufen angemeldet“, berichtet Doreen Albrecht. Dankbar ist die Vorsitzende des Schulfördervereins auch, dass alles Organisatorische geklärt ist. Eltern haben sich bereit erklärt, die Runden zu zählen, die Läufer mit Getränken und Obst zu versorgen und den Gästen ein Rahmenprogramm zu bieten.

Im Vordergrund stehen aber flinke Füße. Jeder Läufer kämpft darum, im Stadion der Einheit – wegen Bauarbeiten mit leichten Einschränkungen – so viele Runden wie möglich zu laufen. Denn die bringen den Erlös. „Die Teilnehmer suchen sich einen oder mehrere Sponsoren, die bereit sind, für jede innerhalb einer Stunde gelaufene Runde einen bestimmten Betrag“, erklärt Doreen Albrecht. Das könne der symbolische Euro genauso sein wie der Geldschein. Möglich ist es auch, dass die Geber einen Festbetrag oder ein Startgeld nach Wahl im Vorfeld spenden. Sponsoren könnten Eltern, Großeltern oder Verwandte sowie Firmen und Einzelhändler sein.

Spenden für Behandlung von Kindern

Die Läufer seien selbst auf Unterstützersuche gegangen, hätten dazu bereits Laufzettel ausgefüllt und Beträge abgestimmt. Mit diesen Laufzetteln, so die Vereinschefin, würden sie nach dem Spendenlauf und mit einer bestätigten Rundenanzahl wieder zu ihren Sponsoren gehen und die Spende in Empfang nehmen. „Großes Lob für die Teilnehmer, sie organisieren sich hier alle sehr gut.“

Wie im Jahr 2016 sollen auch in diesem Jahr die Spenden dem Verein „Das schwerstverletzte Kind e.V.“ für die Unterstützung der medizinischen Behandlung von Kindern aus Krisengebieten zugute kommen, die stärkste Verbrennungen erlitten haben. Die Klinik für Plastische, Ästhetische und Handchirurgie im Uniklinikum Magdeburg unter der Leitung von Professor Manfred Infanger engagiert sich auf diesem Gebiet. Der Experte hat am Dr.-Frank-Gymnasium bereits über seine Arbeit und den Einsatz der Spenden berichtet. Die Gymnasiasten waren auch in der Landeshauptstadt und haben in der Klinik Patienten besucht. „Manche Kinder können unsere Sprache nicht sprechen. Aber die Schüler haben ihre Dankbarkeit gespürt. Das hat die meisten sehr bewegt und gerührt.“

„Demokratisch“ erörtert

Das, so Doreen Albrecht, sei auch ein Grund dafür, dass der Spendenlauf ein „Selbstläufer“ sei. Im Vorfeld würden über die Klassen, Schüler- und Elternvertretungen Motto und Verwendungszweck der Benefizveranstaltung abgestimmt, in einem „sehr demokratischen Verfahren“. „Herzenssache“ ist die Überschrift Ende Mai. Und nach der guten Erfahrung der letzten Laufveranstaltung wollten die Schüler wieder gern für andere Kinder spenden.

Der Förderverein trage das gern. Die Schule, so Doreen Albrecht, präsentiere ich nicht nur als Bildungseinrichtung und damit Teil der Stadt. Den Gymnasiasten sei es „echte Herzenssache“ für andere etwas Gutes zu tun. „Dahinter steht das Bewusstsein, dass es uns allen hier gut geht und wir im Ernstfall versorgt sind - Aber auch, dass es an anderen Orten noch viel Leid gibt und jeder seinen kleinen Beitrag leisten kann um zu helfen.“