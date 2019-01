Vincent (9) rutscht auf dem großen Klettergerüst in Atzendorf. Der Spielplatz am Ginsterweg wurde 2014 neu gebaut und befindet sich bis heute in gutem Zustand. Foto: F. Richter

Welche Spielplätze haben in Staßfurt oberste Priorität?

Staßfurt l Wie das Konzept funktioniert, erklärt Wolfgang Kaufmann von der Staßfurter Stadtverwaltung der Volksstimme. Genauer hat die Stadt eine „Prioritätenliste“, die 28 Spielplätze in Staßfurt und in den Ortsteilen auflistet. Dort stehen nur öffentliche Spielplätze, die für alle nutzbar sind.

Auf den ersten Plätzen der Liste landen die Spielplätze, an denen dringend etwas getan werden muss. Und auf den hintersten Plätzen die, die in sehr gutem Zustand sind. Diese Einstufung ergibt sich zum einen aus dem Zustand. Dabei bewertet die Stadt von 1 (sehr schlecht) bis 11 (sehr gut).

Spielplätze jährlich geprüft

Wolfgang Kaufmann erklärt, wie die Bewertungen zustande kommen: „Wir kontrollieren in jedem Jahr die Spielplätze beziehungsweise müssen sie prüfen lassen. Dabei arbeiten wir nicht nur mit dem TÜV, sondern auch mit der Dekra zusammen. In diesem Zuge stellen wir, falls vorhanden, Mängel an einzelnen Spielgeräten oder der gesamten Anlage fest, die ausgewertet werden.“

Nimmt man diese Bewertung, sind die schlechtesten Spielplätze zur Zeit: Einer der beiden Spielplätze auf dem Königsplatz, dieser wurde 2015 teilweise abgebaut und weist laut Stadt „null Spielwert“ auf. Auf dem Spielplatz in der Bahnhofstraße in Förderstedt stehen nur eine Wippe und ein Sandkasten einsam in dem eingezäunten Gelände. Beide sollen im Frühjahr 2019 erneuert werden, stehen auf der Liste ganz oben. Genauso wie der am Friedensring, der im September kurzerhand teilweise abgebaut werden musste.

In „Bestform“ sind jene Spielplätze, die erst kürzlich komplett neu gebaut wurden – an der Löderburger Bahn, in der Neundorfer Straße, am Jahnplatz oder am Botanischen Garten. Zwischen 2011 und 2018 hat die Stadt zwischen Brumby und Rathmannsdorf dreizehn Spielplätze erneuert, teilweise durch Spenden unterstützt.

Zum anderen spielt noch etwas anderes eine Rolle für die Prioritäten auf der Liste, erklärt der Verwaltungsfachmann: „Es kommt nicht nur auf den Zustand des Spielplatzes an, sondern auch darauf, welche Altersgruppen in seinem Einzugsgebiet leben. Je mehr Kinder, desto höher auf der Liste.“

Kinder statistisch erfasst

Wie viele Kinder in einem Einzugsgebiet maximal einen Spielplatz besuchen könnten, hat der Fachbereich über Daten aus dem Einwohnermeldeamt vor einigen Jahren erhoben. Dort kann anonymisiert erfasst werden, wie viele Menschen welchen Alters in jeder einzelnen Straße leben.

Was das Einzugsgebiet eines Spielplatzes ist, kommt auf das Wohngebiet an. Alt Staßfurt zum Beispiel mit dem Königsplatz oder der Löderburger Bahn ergibt ein Quartier bis zum Athenslebener Weg und zur Wasserstraße, die verkehrstechnische Barrieren darstellen.

Die Gebiete mit den meisten Kindern in Staßfurt sind Leopoldshall (414 Kinder) und Alt Staßfurt (386 Kinder) mit mehreren Spielplätzen sowie Staßfurt-Nord mit einem Spielplatz (460 Kinder). Die wenigsten Kinder wurden für Lust (13), Löbnitz (14) und Rothenförde (3) erfasst.

Die kleineren Ortsteile verfügen meistens über einen Spielplatz. „In Löderburg und in Förderstedt haben wir mehrere Spielplätze pro Ortsteil“, so Kaufmann. Gar keinen Spielplatz haben aktuell Neu Staßfurt (18 Kinder) und Rothenförde (3 Kinder). Geplant ist dort aktuell nichts Konkretes, Standorte werden aber gesucht.

Auch der Staßfurter Stadtrat hatte sich hinter das Thema geklemmt. Ende letzten Jahres hatte zum Beispiel Stadtratsvorsitzender Peter Rotter (CDU) um eine jährlich aktualisierte Liste gebeten, mit der die Räte arbeiten können. Denn manchmal werden die Stadtvertreter von Bürgern angesprochen, wann ein Spielplatz saniert werden soll. Auch im Fall Friedensring hatte sich der zuständige Ausschuss des Stadtrates fraktionsübergreifend drauf geeinigt, dass der gern genutzte Spielplatz schneller als angedacht Ersatzspielgeräte bekommt.