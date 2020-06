In diesem Eckchen wird der alternative Spielplatz in Neundorf aufgebaut. Er soll mindestens bis zum Oktober auf dem Sportplatz bleiben. Foto: Frank Rögner

In Windeseile wurde nach der Sperrung des Spielplatzes in Neundorf Mitte Mai nun eine Ersatzfläche auf dem Sportplatz gefunden.

Neundorf l Und dann ging es ganz fix. Weil die Neundorfer sich selbst auf die Strümpfe gemacht haben. Die Kinder in Neundorf müssen keine Angst haben, dass sie in den warmen Tagen und vor allem in den Sommerferien keinen Spielplatz mehr haben. Nachdem die Stadt den Spielplatz im Hansepark wegen eines Baumes, der umzukippen droht, aus Sicherheitsgründen schließen musste (Volksstimme berichtete), ist die Abhilfe ganz nah. Ortsbürgermeister Stefan Riemann (parteilos) schlug im Ortschaftsrat vor, dass auf dem Gelände des Sportvereins TSV Neundorf ein alternativer Spielplatz hergerichtet wird.

Gesagt, getan. Es fanden Gespräche mit der Stadt Staßfurt statt, der das Gelände gehört. Am vergangenen Donnerstag besuchte Ortschaftsratsmitglied Frank Rögner (SPD) eine Versammlung des Sportvereins und holte sich von dort den erhobenen Daumen. „Der Vorstand ist aufgeschlossen“, berichtet Rögner.

Zeitnah wird die Stadt dann die Gerätschaften vom Königsplatz in Staßfurt nach Neundorf schaffen und dort auf dem Gelände des Sportvereins aufstellen im Sichtfeld der Häuser der Straße „Am Sportplatz“ im oberen linken Bereich des Geländes. Die Umsetzung der Geräte von Staßfurt nach Neundorf ist dabei möglich, weil der Spielplatz in der Kernstadt neue Geräte bekommt. Einen Rutschenturm mit Spiraltreppe, eine Reckstange und eine Spielblume samt Sandkasten wird es dann in Neundorf geben. Dazu wird eine Wippe aus dem Spielplatz im Hansepark zum TSV umziehen. „Das ist ein sehr schönes Ergebnis“, freut sich Frank Rögner über die schnelle Lösung. Die Umsetzung zusammen mit Stadt und Stadtpflegebetrieb soll dabei sehr zeitnah erfolgen. Auf jeden Fall in den nächsten Tagen oder Wochen noch vor den Sommerferien.

Hansepark gesperrt

Der Spielplatz im Hansepark hingegen bleibt mindestens bis zum Oktober gesperrt. Die Stadt Staßfurt hatte zwar für die Fällung des großen japanischen Schnurbaums eine Sondergenehmigung zur Fällung beantragt. Die untere Naturschutzbehörde des Salzlandkreises hatte das aber abgelehnt. Es wurden unter anderem fünf Brutnester im Baum gefunden. Erst wenn die Brutsaison vorbei ist, kann der Baum gefällt werden. Sobald der Baum gefällt ist, kann auch darüber nachgedacht werden, den Spielplatz wieder zu öffnen.

Ob der Spielplatz aber wieder öffnet, soll auch Gegenstand von Debatten sein. „Wir müssen sehen, wie der neue Spielplatz akzeptiert wird“, sagt Susanne Epperlein, Fachdienstleiterin für Stadtsanierung und Bauen. Sollte der neue Spielplatz am Sportplatz gut angenommen werden, könnte dieser vielleicht bleiben. Genauso ist es aber möglich, dass der Spielplatz im Hansepark weiter genutzt wird oder sogar beide Spielplätze bleiben. „Wir werden das im Oktober neu bewerten“, so Epperlein. „Beide Standorte haben Vor- und Nachteile.“ So ist der Spielplatz im Hansepark recht versteckt. „Da gibt es kaum eine soziale Kontrolle. Der Spielplatz ist uneinsichtig“, beschreibt es Epperlein. Heißt also: Falls jemand unbefugt den Spielplatz benutzt, wird das nicht so schnell bemerkt. Außerdem sei es durch die alten Bäume auf dem Gelände möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt erneut ein Baum gefällt werden muss, wenn dieser Fäulnisprozesse im Inneren zeigt. „Die Gefahr durch die Bäume ist immer gegeben“, sagt Epperlein.

Der Spielplatz am Sportplatz wird hingegen gut einsehbar sein. Direkt daneben befinden sich auch Einfamilienhäuser. Dafür wird das Spielangebot geringer sein als im Hansepark.

Die Entfernung dürfte hingegen kaum eine Rolle spielen. Vom Hansepark bis zum Sportplatz sind es nicht einmal 400 Meter und fünf Minuten Fußweg. „Der Ortschaftsrat muss darüber befinden, wie es dann ab Oktober weiter geht“, blickt Susanne Epperlein voraus.

Vorher dürften aber sicher einige Kleinkinder in Neundorf es nicht erwarten, dass die Sommerferien beginnen. Der Spielplatz sieht anders aus, ist an einem anderen Standort, hat aber fast ebenso viel Charme.