Eine Eltern-Initiative versucht, mit Hilfe von Sponsoren den Hecklinger Spielplatz schöner zu gestalten.

Hecklingen l Das schöne Wetter lockt nach draußen und der Spielplatz soll ebenfalls wieder zum Besuch einladen. Dieses Ziel haben sich Mütter und Väter in Hecklingen auf die Fahne geschrieben. Sie sind Mitglieder einer Spielplatzinitiative, die 2018 ins Leben gerufen wurde.

Jetzt wollen sie weiter durchstarten, um neue Angebote zu schaffen. Mittlerweile liegt ein Konzept vor, mit dem Sponsoren angesprochen werden sollen.

Für mehrere Generationen

Was den engagierten Helfern vorschwebt, erklärt Michael Markwald von der Initiative. „Wir planen einen Mehrgenerationenspielplatz. Der Standort soll da bleiben, wo er ist“, erklärt er. Denn im vergangenen Jahr war das noch nicht klar. Damals war überlegt worden, den Ort zu wechseln. Doch diese Idee ist mittlerweile verworfen, erklärt der Hecklinger. Das heißt, dass der Spielplatz auch weiterhin neben dem Netto-Parkplatz bleiben wird. Eine Hecke zur Straße hin, die ihn früher von keiner Stelle aus nicht einsehbar machte, ist seit zirka drei Wochen weg. „Der Sichtschutz wurde in Abstimmung mit allen Beteiligten seitens der Stadt weggenommen, weil Gefahr bestand, dass weiterhin zu viel zerstört wird.“ Jugendliche hätten in den Abendstunden auf dem Spielplatz „Party gemacht“ und ihren Unrat herumgeschmissen. Jetzt hoffe man, dass es dazu nicht mehr kommt, weil diejenigen, die dafür verantwortlich sind, ja von der Straße aus zu sehen sind, heißt es.

Nachdem ein großes Stück der Hecke zum Supermarkt hin weggenommen wurde, ist Unrat, der dazwischen lag, zum Vorschein gekommen. Am kommenden Sonnabend wollen Eltern daher ab 9 Uhr zusammen anpacken und im Zuge eines Frühjahrsputzes, der im Ort stattfindet, gemeinsam sauber machen und den Spielplatz wieder auf Vordermann bringen, dass er nicht mehr dreckig aussieht.

Langfristig schwebt den Engagierten aber eine grundlegende Veränderung des Areals vor. „Wir gesagt, wir bemühen uns, einen generationsübergreifenden Spielplatz neu zu gestalten.“ Für Senioren soll was dabei sein, aber auch Kleinkinder und Jugendliche sollen auf ihre Kosten kommen. Das Konzept sehe etwa vor, den Bolzplatz auszubessern und zu verschönern.

Projekt bekannter machen

Auch der Seniorenbeirat der Stadt Hecklingen begrüßt die Initiative der Eltern. „Es ist wichtig, das Projekt noch bekannter zu machen. Das Konzept ist auf jeden Fall prima“, sagt die Vorsitzende des Rates Heidi Hoffmann. Ziel sei es, auch Geräte anzuschaffen, die „langlebig“ sind und nicht so schnell verwittern oder kaputt gehen. Im Moment seien alle zusammen bemüht, die Finanzierung zu organisieren, weiß Hoffmann.

Hintergrund ist, dass die Stadt Hecklingen sich Ausgaben zur Neugestaltung von Spielplätzen als freiwillige Aufgabe nicht leisten kann. Eltern wollen nicht länger zusehen, dass nichts passiert und haben selbst was unternommen, damit sich was ändert, um was zu bewegen und Geld zu sammeln. Mittlerweile wurde ihr Konzept auch schon dem Ortschaftsrat vorgestellt. Er fand die Idee so gut, dass die Mütter und Väter während des Neujahrsempfanges der Stadt Hecklingen für ihr Engagement ausgezeichnet wurden. Im vergangenen Jahr hatten sie auch schon einen Flohmarkt und verschiedene Infoveranstaltungen organisiert, um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen.

Dass ein solches Vorhaben erfolgreich sein kann, haben Projekte ähnlicher Art in Schneidlingen und Groß Börnecke bereits gezeigt. Hier wurde ebenfalls für den guten Zweck gesammelt. Kinder in den zwei Orten freuen sich mittlerweile über attraktive Spielplätze mit neuen Geräten. Auch in Cochstedt wird derzeit versucht, auf diesem Weg Neues zu schaffen. Dort engagieren sich gleichfalls die Eltern.