Es fällt der Startschuss zu Staßfurts zweitem Städtelauf.

Staßfurt l 402 Läufer wollen am Salzland-Lauf am Freitag, 10. Mai, teilnehmen. So sieht die Bilanz der Anmeldungen bis jetzt aus. Das sind mehr Teilnehmer als 2018, als 330 Männer, Frauen und Kinder bei der ersten Auflage des sportlichen Festes in Staßfurt an den Start gingen.

Volksfest inklusive

Auch 2019 verspricht die Lauf-Veranstaltung mit Start und Ziel am Sperlingsberg wieder jede Menge Trubel und Unterhaltung für Läufer und Besucher. Die Organisatoren laden ausdrücklich zu dem Event ein, das ein großes Volksfest werden soll. Unter den prominenten Teilnehmern sind unter anderem Mitglieder der Staßfurter Feuerwehr sowie der Oberbürgermeister und der Stadtwerke-Chef, die die längste Strecke über zehn Kilometer in Angriff nehmen wollen. Als Gäste werden weitere Vertreter der Partnerstadt Lehrte erwartet.

Am Freitag beginnt der Salzland-Lauf um 17 Uhr. Ab 16.45 Uhr eröffnet Oberbürgermeister Sven Wagner am Sperlingsberg die Veranstaltung gemeinsam mit den Organisatoren von der Gaensefurther Sportbewegung und den beiden Hauptsponsoren Stadtwerke Staßfurt und Wobau Staßfurt.

1. Wobau-Lauf in Staßfurt Staßfurt (frc) l Der erste Wobau-Lauf fand am 6. Mai in Staßfurt statt. Das sorgte für viel Spaß bei den 330 Läufern und den Zuschauern.



Schüler beginnen

Zuerst gehen die Grundschüler, die im letzten Jahr mit 140 Jungen und Mädchen dabei waren, auf einer Strecke von 1,5 Kilometern an den Start. Die große Runde führt einmal vom Startpunkt am Sperlingsberg über die Steinstraße, Kreisverkehr Luisenplatz, Hecklinger und Lehrter Straße zurück zum Sperlingsberg. Die gleiche Runde absolvieren ab 17.15 Uhr die Hobbyläufer mit Firmen- und Familienwertung.

Der 5 Kilometer-Lauf um den Wobau-Pokal beginnt um 17.45 Uhr. Hier führt die Route einmal um den Stadtsee und dann drei Mal wieder um die große Runde Steinstraße bis Lehrter Straße. Die ganz großen Sportler liefern sich dann ab 18.30 Uhr ein Rennen über 10 Kilometer um den Stadtwerke-Pokal, dann fünf Mal um die große Runde.

Sperrungen am Freitag

Die Steinstraße wird am Freitag ab 16 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung vollgesperrt. Die Straßen um die Innenstadt und die Kreisverkehre werden jeweils halbseitig gesperrt und bleiben für den Verkehr geöffnet.

Spontane Teilnehmer können sich übrigens bis eine halbe Stunde vor dem Startschuss noch für die entsprechende Läufe eintragen lassen. Die Anmeldung befindet sich am Freitag im Verwaltungsgebäude in der Steinstraße 19. Dort und auf dem Sperlingsberg stehen auch Toiletten für die Besucher zur Verfügung.

Um die Läufe herum versprechen die Veranstalter von Stadt, Gaensefurther Sportbewegung, Wobau und Stadtwerken ein buntes Programm. DJ, Tänzer und Musik sind für die Bühne organisiert. Ein Moderator wird die Rennen spannend kommentieren. Auf dem Sperlingsberg präsentieren sich die Partner und Sponsoren, es gibt eine Hüpfburg für Kinder und Speisen und Getränke. Der Abend soll auf dem Sperlingsberg gemütlich ausklingen.