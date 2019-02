Bei den Parteien der Stadt Staßfurt herrscht Einigkeit. Alle wollen eine schnelle Lösung für die geschlossene Sporthalle Löderburg.

Staßfurt l Zum Start der Woche sind die Menschen oft noch ein bisschen schläfrig nach dem Wochenende, man lässt es gemütlich angehen. Ganz bestimmt wird es aber in Löderburg am Montag anders sein. Denn im Speiseraum der Grundschule Löderburg findet ein doppelter außerordentlicher Ausschuss statt. Sowohl der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport als auch der Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben treffen sich um 18.30 Uhr. Auf der Tagesordnung steht nur ein Thema: „Aktueller Stand zur Sport- und Mehrzweckhalle Löderburg.“

Die wurde bekanntlich Ende Januar geschlossen. Die einzelnen Fraktionen des Stadtrates sind noch in der Findungsphase, haben aber zum Teil schon klare Wünsche und Vorstellungen, wie es nach der Schließung weitergehen soll und was jetzt passieren muss. „Die Frage ist, was getan werden muss, um die Halle wieder zu öffnen“, sagt Klaus Stops, Fraktionsvorsitzender der CDU. „Darüber müssen wir reden.“ Die Schuldfrage schiebt er nach hinten. „Es hilft niemanden und ist auch nicht unsere Aufgabe, die Tätigkeiten in der Vergangenheit zu bewerten.“

Kommen Zahlen der Stadt?

Ähnlich sieht es auch Gerhard Wiest, stellvertretender Vorsitzender bei den Linken. „Es ist nicht zielführend, in der Vergangenheit zu rühren.“ Wiest erhofft sich mehr Details von der Stadt, um nach vorn schauen zu können. „Vielleicht kann die Stadt Zahlen nennen bei den Türen für die Brandsicherheit oder bei den Wandbekleidungen. Ich möchte allerdings vermeiden, dass die Halle unverändert wieder geöffnet wird.“

Johann Hauser, Fraktionsvorsitzender der FDP/offene Liste ist ebenso an Zahlen interessiert. „Was für Kosten laufen da an?“, fragt er. Aber auch Hauser will eine Lösung zur Wiedereröffnung forcieren.

Bei der Fraktion SPD/Grüne freut man sich vor allem, dass die Akteure zusammengefunden haben. „Wir begrüßen die außerordentlichen Ausschüsse“, sagt der Fraktionsvorsitzende Michael Hauschild. „Jetzt müssen wir schauen, dass die Lebensqualität wieder hergestellt wird und eine zumutbare baldige Lösung kommt.“

Nur Kleinigkeiten?

Für die Fraktion AfD/UWG Salzland stellt sich auch die Zeitfrage. „Ein Großteil der Auflagen sind organisatorischer Art, die kann man schnell in Gang bringen. Auch viele bauliche Sachen sind Kleinigkeiten“, so der Fraktionsvorsitzende Hartmut Wiest. „Meiner Meinung nach kann man solche Dinge, wenn man eine Firma findet, in vier bis acht Wochen abstellen.“

Wiest äußert sich auch zur Schuldfrage. „Die Mängel in der Halle müssen dem Gebäudemanagement lange bekannt gewesen sein. Aber auch wir wollen die Besichtigung und die Ausschüsse abwarten.“ Matthias Büttner (AfD) ergänzt: „Die Schließung der Halle war voreilig und ein großer Fehler. Für die Löderburger ist das eine Zumutung. So geht man nicht mit den Bürgern um.“

Zustimmung finden die außerordentlichen Ausschüsse auch bei der Fraktion Unabhängige Bürgervertretung Staßfurt (UBvS). „Die Idee ist gut“, sagt der Fraktionsvorsitzende Harald Weise. „Neue Informationen sind wichtig, es muss eine Lösung gefunden werden. So gibt es auch die Möglichkeit, beide Seiten zu hören. Und es ist gut, dass es in Löderburg ist. Allerdings wäre es schön gewesen, relativ zeitnah über die Schließung der Halle informiert zu werden.“

Gerhard Wiest sagt dazu: „Man konnte nicht wesentlich anders handeln. Der Bescheid vom Landkreis ist eindeutig.“ Der stellvertretende Vorsitzende der Linken nimmt die Stadt also in Schutz, versteht das Handeln Ende Januar.