An dem Gutachten, das der Stadt Hecklingen die Schließung der Schneidlinger Turnhalle empfiehlt, ist nicht mehr zu rütteln.

Hecklingen/Schneidlingen l Wenn Experten sich entschieden haben, ist an ihrer Expertise nicht mehr zu rütteln. Und so führten Gespräche des Bürgermeisters der Stadt Hecklingen Uwe Epperlein (WGH) im Nachgang eines Gutachtens zu keiner Rolle rückwärts. Die Schneidlinger Turnhalle wird in den nächsten Wochen weiter gesperrt bleiben, nachdem bauliche Mängel attestiert wurden, die vor knapp zwei Wochen zur Schließung führten. Das kam für viele Schneidlinger Knall auf Fall (Die Volksstimme berichtete). Jetzt will die zuständige Stadtverwaltung in Hecklingen vorbereitende Schritte in die Wege leiten, um das viel genutzte Haus so schnell wie möglich wieder nutzbar zu machen.

Epperlein sprach das Thema Dienstagabend im Stadtrat an und informierte, dass er kurz vor der Sitzung noch einmal mit dem Gutachter gesprochen hat, der der Stadt empfohlen hatte, die Sportstätte zu schließen. Man habe sich zum einen über festgestellte Mängel ausgetauscht, sagte der Stadtchef. Als Beispiel brachte er den Kritikpunkt an, dass es keinen Prallschutz an den Wänden gibt. Über solche Punkte etwa habe man sich unterhalten, denn das sei kein Grund, eine Halle dicht zu machen. Weiterhin ging Epperlein darauf ein, dass auch festgestellte Wölbungen im Fußboden für ihn nicht nachvollziehbar sind. Jedoch habe die Stadt nicht anders handeln können. „Wir mussten die Halle sperren“, sagte Epperlein. Er könne sie nicht auf eigene Ermächtigung freigeben. Das Risiko sei zu groß, dass dann etwas passiere und jemand zu Schaden komme.

Epperlein informierte, dass die Verwaltung jetzt bemüht ist, Kosten zu ermitteln, die nötig sind, um die gröbsten Mängel mit dem kleinsten Aufwand zu beheben, damit die Sportstätte so schnell wie möglich wieder genutzt werden kann. Fangstellen – dabei handelt es sich um alte Bauteile an den Wänden – müssten so beispielsweise behoben werden, ebenso seien Gittertore vor den Geräteräumen eine Gefahr. Diese müsste man jetzt so schnell wie möglich ausschalten. Danach soll eine erneute Begutachtung stattfinden, auch darauf habe man sich am Telefon verständigt, sagte Epperlein.

Stadtrat Roger Stöcker (SPD) fragte nach einem „realistischen Ziel, wann die Halle wieder aufgemacht werden kann.“ Epperlein informierte dazu gestern noch einmal auf Nachfrage der Volksstimme, dass ein Termin nach den Sommerferien anvisiert wird, das aber noch nicht sicher gesagt werden kann.

Keine Risse im Boden

Gabriele Kiesche (WGH) aus Schneidlingen hat sich die Mängel selbst angesehen und meinte, dass sie keine von dem Gutachter aufgedeckten „Risse im Fußboden“ sehen konnte.

Stöcker wollte weiter wissen, warum die Halle von dem Gutachter jetzt inspiziert wurde. Dazu wurde mitgeteilt, dass Untersuchungen aller Hallen der Stadt – also auch Begehungen in Cochstedt und Groß Börnecke – regelmäßig stattfinden. Der Bürgermeister sprach von „turnusmäßigen“ Begutachtungen. „Es wäre das nächste Mal schön, wenn wir vorher davon wissen“, merkte Stöcker dazu an. Denn die Schließung der Halle kam für den Sportverein Fortuna, der in der Halle trainiert, weitere Gruppen und für die in freier Trägerschaft befindliche Sekundarschule „Leben lernen“ sehr plötzlich. Keiner hatte damit gerechnet, dass die Halle nicht mehr genutzt werden kann.

Nach Auskunft der Stadt sei für die Vereine eine Ausweichmöglichkeit gefunden worden. Der Sportunterricht der Schule kann in den Sommermonaten draußen stattfinden.

Sicher ist: Fördermittel wären ein Segen, denn Hecklingen fehlt eigenes Geld an allen Ecken und Enden. Darum will man sich jetzt bemühen Zuschüsse an Land zu ziehen, auch das wurde während der Stadtratssitzung deutlich. Denn die Sanierung der Halle wurde als konkrete Maßnahme in einem Zukunftskonzept der Gemeinde (Integriertes Gemeindentwicklungskonzept/IGEK) aufgenommen. Das wiederum dient der Kommune als handfestes Argument, um Fördmittelgeber von der Dringlichkeit der Maßnahme zu überzeugen.