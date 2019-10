Bei der Sporthalle in Löderburg wünscht sich der Ortschaftsrat einen Neubau als Schul- und Vereinssporthalle mit angedocktem Jugendclub.

Löderburg l Danny Hempel vernahm ein Hintergrundrauschen. Das sagte ihm: So richtig populär war der politische Wille, den der Ortschaftsrat Löderburg zur Sport- und Mehrzweckhalle verkündet hatte, nicht. Ungewöhnlich groß war der Andrang der Einwohner, die gespannt waren, was es für Neuigkeiten zur seit Ende Januar geschlossenen Halle gibt. Auf den sonst eher leeren Plätzen im Publikum hatten ein Dutzend Zuhörer Platz genommen.

Die Stadt Staßfurt hatte sich die Kosten zusammenstellen lassen für mehrere Varianten. Die grundsätzliche Frage ist: Neubau oder Sanierung? Der Ortschaftsrat Löderburg war in seiner Sitzung am vergangenen Mittwoch dazu aufgerufen, sich eine Meinung zu bilden. Nachdem die Politiker schon vor der Sitzung zusammengekommen waren, folgte der einhellige Beschluss: Die Mitglieder des Ortschaftsrates befürworten einen Neubau an der alten Stelle als Schul- und Vereinssporthalle und begrüßen damit eine Herabstufung der Halle. „Ich denke, wir müssen uns an die eigene Nase fassen und fragen, ob wir eine Mehrzweckhalle wirklich brauchen“, sagte Danny Hempel (SPD).

Denn auch beim Neubau als Schul- und Vereinssporthalle könnten die Geflügelzüchter zum Beispiel ihre Ausstellungen durchführen. Veranstaltungen bis zu 200 Personen wären ebenfalls möglich. Feste mit mehr Teilnehmern müssten beantragt werden.

Neubau teurer als Sanierung

Ein Neubau an gleicher Stelle als Schul- und Vereinssporthalle kostet 3,3994 Millionen Euro. Das ist teurer als eine Sanierung (2,4727 Millionen Euro), weil da Abbruchkosten mit dabei sind. Ein Neubau wird aber in Löderburg favorisiert, weil das schneller gehen würde und auch nachhaltiger wäre. Denn eine neue Halle würde nach neuesten Standards gebaut werden mit einer Haltbarkeitsdauer von mindestens 40 Jahren.

Der Ortschaftsrat brachte zudem einen neuen Vorschlag. „Wir wollen den Jugendclub mit anbinden“, sagte Kathrin Wüstenhagen (Linke). Weil der Jugendclub in der Karlstraße stark sanierungsbedürftig sei, will der Ortschaftsrat die Kosten einsparen für eine Sanierung. „Es ist verschwendetes Geld, in den Jugendclub zu investieren“, so Hempel. Die Toilettenanlagen wären zum Beispiel über 40 Jahre alt.

Der große Vorteil wäre zudem, dass der Jugendclub in die Dorfmitte rücken würde und gleich neben der Grundschule angesiedelt wäre. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass er besser besucht wird. Derzeit seien es sieben bis zehn Kinder pro Tag, die die Einrichtung besuchen würden. Die Tendenz wäre rückläufig. „Das muss geprüft werden“, sagte Daniel Trautewig vom Gebäudemanagement. „Wenn, dann wäre das als separater Anbau möglich.“

Ortsbürgermeister Christian Neubauer (FDP) argumentierte auch noch mal dafür, sich nur für den aktuellen Standort einzusetzen. „Das ist äußerst wichtig. Der jetzige Standort ist wunderbar. Es bringt nichts, wenn die Kinder 40 Minuten laufen müssen für den Schulsport.“

Nie wieder Senkungserscheinungen?

Es wurde auch die Frage aufgeworfen, ob es an der Stelle neben der Schule tatsächlich keine Senkungserscheinungen mehr gibt. „Dafür gibt es keine Garantie. Ein Restrisiko besteht immer“, sagte Trautewig. Es würden bei einem Neubau Bohrungen durchgeführt. Grundsätzlich solle aber am Bauuntergrund festgehalten werden. Auch aus Kostengründen. Der Boden unter der Halle ist mit Sand und Asche durchsetzt. Nach dem Bau Ende der 1990er Jahre hatte es daher Absenkungserscheinungen gegeben.

In der nächsten Woche müssen sich auch die Ausschüsse zum Thema Sporthalle Löderburg positionieren. Unklar ist noch völlig, wann saniert oder neu gebaut werden kann. Genauso wie die Frage nach Fördermitteln. „Das Geld kann erst dann eingestellt werden, wenn wir die Planungen haben. Und dann muss man abwägen, was die Stadt in welchem Jahr finanziell schultern kann“, sagte Hans-Georg Köpper, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung. Zudem muss der Stadtrat darüber befinden. Es gebe daher keine Zeitschiene.