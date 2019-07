Es soll neue Erkenntnisse zur geschlossenen Sporthalle Löderburg geben. Das Gebäudemanagement arbeitet mit Hochdruck.

Löderburg l Wie geht es weiter mit der geschlossenen Sporthalle in Löderburg? Nachdem einige Monate ohne neue Erkenntnisse ins Land gegangen waren, informierte Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) den Ortschaftsrat Löderburg, dass der Zeitplan bei der Untersuchung des Gebäudes mit kleineren Verzögerungen eingehalten werde. „Uns liegen gutachterliche Stellungnahmen zu Setzungen und Rissbildungen in den Massivbauteilen, ein Gutachten zur Brandschutzbeschichtung und ein Brandschutzkonzept vor“, sagte Wagner. „Wir erwarten noch Gutachten und Konzepte für Heizung, Lüftung, Sanitär sowie Elektro.“

Derzeit werden also Handlungsempfehlungen erarbeitet, um die Ende Januar geschlossene Sport- und Mehrzweckhalle wieder in Gang zu bringen. Dabei gibt es nach wie vor drei Optionen. „Eine Wiederherstellung der Sport- und Mehrzweckhalle, einen Umbau zu einer reinen Sporthalle sowie einen Neubau“, informiert Hans-Georg Köpper, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung. „Favorisiert wird dabei ganz klar die erste Option.“ Diese hat auch in den Planungen der Stadt noch immer oberste Priorität.

Derzeit ist die Halle stillgelegt. „Nur Planer sind drin, um die Gutachten auszuarbeiten“, sagt Köpper. „Auf Einzelheiten wollen wir nicht weiter eingehen.“ Unklar ist noch die Kostenfrage eines möglichen Um- oder Ausbaus. Auch wann und wie die Halle wieder geöffnet werden kann, steht in den Sternen. Neugierige sollten sich aber zumindest den 21. August im Kalender anstreichen. Dann findet nämlich in Löderburg die nächste Sitzung des Ortschaftsrates statt. „Ich denke, dass wir da weitere Informationen geben können“, sagte Sven Wagner in der vorangegangenen Sitzung des Ortschaftsrates. „Das Gebäudemanagement arbeitet mit Hochdruck.“

Bemängelt aber nie umgesetzt beim Bau der Halle wurde zum Beispiel eine automatische Rauch- und Wärmeabzugsanlage. Es ist anzunehmen, dass vor allem in den Brandschutz eine Menge Geld gesteckt werden muss, um die Halle wieder zu eröffnen. Diskutiert und bemängelt wurden auch die Fluchtwege. Es sind also vor allem brandschutztechnische und bauliche Mängel, die vorherrschen, bei denen wohl auch in die Bausubstanz des Gebäudes eingegriffen werden muss. Dementsprechend hoch könnten die Kosten sein für die Sanierung. Diese könnten zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro liegen. Ein Abbruch und Neubau könnte sogar zwischen 2,5 und über 3 Millionen Euro kosten.