Nach monatelangen Untersuchungen liegen die Gutachten für eine Sanierung der Sporthalle Löderburg vor. Diese ist möglich.

Löderburg l Wer sich hinter der seit Monaten geschlossenen Sport- und Mehrzweckhalle Löderburg am Vordereingang vorbei auf die Rückseite traut, wird sich dreimal mit der Hand durch die Augen wischen. Der Zahn der Zeit oder besser gesagt die Graffitiflaschen der Sprayer haben an der Halle genagt. Seit sie geschlossen ist, präsentiert sich das Bauwerk als Eldorado für Schmierfinken. Nicht nur deswegen ist es wichtig, dass eine Lösung gefunden wird.

Seit etwas mehr als einer Woche ist die Stadt einen Schritt weiter. In einer internen Runde stellte ein Vertreter des Gebäudemanagements Ausschussmitgliedern, dem Ortsbürgermeister sowie der Leiterin der Grundschule Löderburg mögliche Schritte vor.

Die seit August vorliegenden Gutachten des Planungsbüros haben zur Aufstellung von vier verschiedenen Varianten samt Kosten geführt.

Zwei Optionen für Neubau

Die erste Variante bezeichnet eine Sanierung als Sport- und Mehrzweckhalle. Der Status quo der alten Halle würde also wiederhergestellt. Kosten: 2,8591 Millionen Euro. Günstigste Option wäre eine Sanierung als Schul- und Vereinssporthalle. Die obere Etage würde dann gesperrt werden, die Nutzung als Mehrzweckhalle würde entfallen. Hier wären 2,4727 Millionen Euro fällig.

Dazu wurden zwei Varianten für einen Ersatzneubau vorgestellt. Option A bezeichnet den Bau der neuen Halle an gleicher Stelle. Das ist die mit Abstand teuerste Variante, da diese auch Kosten für den Abriss der alten Halle im hohen sechsstelligen Bereich mit einschließt. 3,3994 Millionen Euro müssten berappt werden. Billiger wäre ein Neubau der Halle an anderer Stelle an einem neutralen Standort. Das würde 2,544 Millionen Euro kosten.

Auch für die Stadt ist noch nicht klar, wie sie sich dazu positioniert. „Wir haben keine Präferenz“, sagt Hans-Georg Köpper, Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung. „Das Thema wird in der nächsten Sitzungsrolle besprochen.“ Eine offene Diskussion ist ausdrücklich gewünscht.

So wird die Sporthalle nicht nur beim Ortschaftsrat Löderburg am 23. Oktober Thema sein. Auch der Ausschuss für Bau, Sanierung, Wirtschaft, Verkehr, Umwelt und Vergaben (4. November), der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport (6. November) und der Ausschuss für Finanzen, Rechnungsprüfung und Vergaben (7. November) werden sich damit beschäftigen. Möglich ist auch, dass die Sporthalle noch auf die Liste der zu besprechenden Themen für die nächste Sitzung des Stadrats am 21. November gesetzt wird.

Bei einer Sanierung wird die Sporthalle zu einer Großbaustelle. An der 20 Jahre alten Halle gibt es Sanierungsstau, der erheblich ist. So wurden im Sommer 2018 bereits Mängel an der Heizungsanlage festgestellt.

Weil es in früherer Zeit Senkungserscheinungen gegeben hatte, wird empfohlen, die Halle mit einer Baugrundverpressung zu stabilisieren und gegebenenfalls anzuheben.

Auch im Gebäude bliebe fast kein Stein auf dem anderen. Die Lüftungsanlage ist überaltert und muss erneuert werden. Beim Brandschutzkonzept werden einige Dinge gefordert. So müssen unter anderem die Verkleidungen der Halle, die Stahlkonstruktionen und die Rauchabzüge überarbeitet werden. Die Wärmedämmung ist für den Brandschutz zudem nicht ausreichend. Die Trennwände entsprechen nicht mehr den Brandschutzanforderungen.

Darüber hinaus müssten Fenster und Türen erneuert werden. Das Regenwasser läuft nicht mehr richtig ab. Auch hier müsste Hand angelegt werden. Dazu muss die äußere Fluchttreppe umgebaut werden, weil sie im Fluchtwegbereich des Erdgeschosses steht.

Konstruktives Gespräch

„Alles muss aufgerissen werden. Am Ende würden nur noch Pfeiler und das Gerippe stehen“, umschreibt es Löderburgs Ortsbürgermeister Christian Neubauer (FDP/offene Liste). Auch deshalb muss ernsthaft darüber diskutiert werden, ob eine Sanierung noch Sinn ergibt. Bei der Runde vor einer Woche gab es darüber ein „konstruktives und sachorientiertes Gespräch“, wie Hans-Georg Köpper sagt. Wird die Halle saniert, soll sie danach eine Gesamtnutzungsdauer von 40 Jahren haben.

Unklar ist natürlich auch, aus welchen Mitteln das alles bezahlt werden soll. Derzeit gibt es eine Haushaltssperre. Auch für 2020 droht eine schlechte Haushaltslage.