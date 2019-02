Die Schuldfrage bei der Schließung der Sporthalle in Löderburg ist weiter offen. Vereine der Ortschaft wollen diese rückgängig machen.

Staßfurt l Den Ordnungsruf hatte sich Rolf Funda ganz bewusst abgeholt. „Dann werfen Sie mich doch raus“, sagte er. Natürlich blieb dem Stadtratsvorsitzenden Peter Rotter (CDU) im Stadtrat am Donnerstag keine andere Wahl, als den 78-Jährigen öffentlich zu rügen, als dieser mitten in der Diskussion um die Schließung der Sport- und Mehrzweckhalle in Löderburg am 28. Januar (Volksstimme berichtete) aufstand, dazwischenrief und sagte: „Das stimmt einfach nicht.“

Funda war, als die Halle 1998 gebaut wurde, Bürgermeister der damals eigenständigen Gemeinde Löderburg. Er selbst steht im Kreuzverhör bei der Schuldfrage und weist diese zurück. „Das sind zum Teil haltlose Begründungen“, sagte dieser in der Einwohnerfragestunde mit etwa 25 Löderburgern im Stadtrat. „Warum wurden die damaligen Verantwortlichen nicht an einen Tisch geholt und gefragt, was diese da fabriziert haben? Es wird der Eindruck erweckt, wir hätten Mist gebaut.“

Namentlich wurden der damalige Architekt Harald Bohndorf sowie Peter Dziersan und Jochen Heinemann, Bauleiter und Geschäftsführer des Staßfurter Baubetriebs, genannt. „Vielleicht kommt die Havarie zupass, um die Halle in Staßfurt Nord zu halten. Wir werden auf die Barrikaden gehen“, so Funda. „Bei der Schuldfrage wird nachgearbeitet werden müssen“, sagte Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD). Und zu der Halle in Staßfurt Nord, die nach den Winterferien genutzt wird, um den Kindern der Grundschule Löderburg den Schulsport zu ermöglichen: „Wir sind froh, dass die Halle nicht abgerissen ist. Es gab kein Kalkül. Wir hatten Glück. Das Hauptaugenmerk liegt darauf, den Kindern die Möglichkeit für den Sport zu geben. Wir wollen in die Zukunft schauen. Es wäre fahrlässig gewesen, die Halle weiter zu nutzen. Das Beste ist doch, dass in all den Jahren nichts passiert ist.“ Dafür erntete Wagner Tischklopfer der Stadträte.

Jährliche Kontrollen

Warum Funda so hitzig dazwischenrief? Dabei ging es um die nicht erfüllten Auflagen. Kernpunkt der Debatte war die Rauch- und Abzugsanlage, die sich nicht automatisch auslösen lässt. Funda: „Eine Fachfirma aus dem Chemnitzer Raum hat die brandtechnischen Einrichtungen jährlich kontrolliert, das wurde auch protokolliert und von der Stadt bezahlt. So wurden beispielsweise immer die Leitungen durchgepustet, durch die im Brandfall bei Stromsperre Gas strömt, um die Dachfenster selbstständig zu öffnen.“

Günter Döbbel (FDP/offene Liste) fragte: „Warum haben wir im Bauausschuss und im Kulturausschuss nicht das Protokoll nach der Schließung bekommen?“ Wagner: „Wir mussten sofort handeln. Selbstverständlich gibt es Infos.“

Größte Frage war aber, was in der Baugenehmigung 1998 formuliert wurde und wie die elf Auflagen genau waren. „Wir möchten wissen, welche Dinge beanstandet wurden, welche waren gravierend und ob diese wirklich von der Eröffnung stammen“, so Funda. „Damals wurde alles gesichtet, ganz akkurat geprüft. Die baufachliche Prüfung wurde vom Staatshochbauamt Magdeburg durchgeführt. Sonst hätten wir keine Fördermittel erhalten.“ Das Brandschutzkonzept sei vom Bauordnungsamt des Landkreises damals genehmigt worden. Auch die Frage, warum der Landkreis erst jetzt bei einer Brandschutzkontrolle darauf gestoßen war, stand im Raum.

Anfrage an den Landrat

„Ich habe eine schriftliche Anfrage an den Landrat gestellt“, sagte Peter Rotter. Ralf-Peter Schmidt (UBvS) bittet um einen Termin zur Akteneinsicht. Diese Unterlagen in Kopie forderte auch Hartmut Wiest (UWG Salzland/AfD). Die Mitglieder des Stadtrats erhoffen sich so mehr Licht in die Sache zu bringen. Die Löderburger Vereine veröffentlichten zudem eine Presseerklärung. „Die Löderburger Vereine haben die Absicht, gegen den Verwaltungsakt (die Schließung, Anm. d. Red.) juristisch vorzugehen.“ Dann gäbe es eine Klage gegen die Stadt Staßfurt. Der Rechtsanwalt ist konsultiert. Diesen aber wirklich einzusetzen, ist das letzte Druckmittel. „Wenn sich der Stadtrat weiter so engagiert, dann besteht die Chance, dass es vernünftig geklärt wird“, sagte Funda. „Die Halle muss erhalten bleiben. Ein Neubau oder eine Umwidmung zu einer normalen Sporthalle ist keine Option.“ Schließlich ist die Halle auch ein dringend benötigter Versammlungsort. „Wir bitten um eine Ausnahmegenehmigung.“

Matthias Büttner (UWG Salzland/AfD) regte an, einen gemeinsamen Besichtigungstermin zu vereinbaren. „Sehr guter Vorschlag“, sagte Sven Wagner. Dazu fragte Büttner, ob es möglich sei, den nächsten Bauausschuss zu einer außerordentlichen Sitzung in der Sporthalle zu machen, um die Begehung zu ermöglichen.

Die Sportgeräte werden derweil umgelagert durch den Eigenbetrieb. Zudem muss eine Lösung für die Vielzahl an Vereinen her. „Das ist noch nicht endgültig geklärt“, so Wagner. Die 80-jährige Übungsleiterin Gunda Schuck vom SV Bode Löderburg zum Beispiel hat drei Übungsgruppen mit 90 Teilnehmern. „Die kann ich nicht alle nach Staßfurt bringen.“ Der Line-Dance-Verein aus Staßfurt mit Sitz in Löderburg hat Aufnahmesignale kundgetan. Aber es entstehen Mehrkosten bei Wasser, Strom und Heizung. Der Haufen der ungeklärten Fragen ist groß.