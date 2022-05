Versorgung Sportler vergessen? Stadt Staßfurt lässt Vereinshaus in Ortsteil auf Wasser und Heizung warten

Wurden die Sportler etwa vergessen beim Bau der neuen Trinkwasserleitung zwischen Rathmannsdorf und Güsten? Zumindest hat der SVR-Vereinschef das Gefühl. Was ihn noch in Rage bringt, ist eine von der Stadt Staßfurt in Aussicht gestellte neue Heizung, die aber vor dem Winter wohl nicht mehr kommt.