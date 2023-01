Sportlich: So erlebten Staßfurter den letzten Tag des Jahres

Schon seit mehr als 30 beziehungsweise 40 Jahren. In Staßfurt und Atzendorf wurde der letzte Tag von 2022 traditionell mit Sport verbracht. Karpfen wurden verlost.

Die glücklichen Gewinner konnten sich beim Silvesterkarpfenlauf in Staßfurt über einen Fisch freuen.

Staßfurt/Atzendorf - Nach den Weihnachtstagen und vor den Silvesterfeiern kann ein bisschen Bewegung nicht schaden. Diesem Motto folgten zahlreiche Läufer in Atzendorf und Staßfurt am letzten Tag des Jahres 2022. In Atzendorf können sie auf eine ziemliche lange Tradition zurückblicken.