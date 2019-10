Der Geldautomat im ehemaligen Postamt wurde gesprengt. An den Inhalt kamen der oder die Täter nicht ran. Foto: Falk Rockmann

Ein Geldautomat ist in Staßfurt gesprengt worden. Der Vermieter des ehemaligen Postamts setzt Belohnung aus.

Staßfurt l Der Geldautomat der Postbank in Staßfurt ist in der Nacht zu Dienstag zerstört worden. Der Automat befindet sich im Eingangsbereich des ehemaligen Postamts an der Wassertorstraße.

An das Geld sind der oder die Täter nicht gelangt. Nach ersten Erkenntnissen liegt die Schadenshöhe an der Technik bei schätzungsweise 30.000 Euro. Auch die Raumausstattung hat unter dem rabiaten Vorgehen gelitten.

Die Polizei hat Spuren gesichert und ermittelt jetzt, welche Stoffe zum Aufsprengen des Automaten verwendet wurden. Auch Aufnahmen aus der Videoüberwachung werden ausgewertet.

Derweil überlegt der Vermieter des Objekts, ob er den Raum weiterhin für das Dienstleistungsangebot der Postbank zur Verfügung stellt. Zudem setzt er eine Belohnung von 1000 Euro aus für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen.

Die Polizei bittet eventuelle Zeugen, sich mit sachdienlichen Hinweisen an das Revier Salzlandkreis in Bernburg (Telefon 03471/3790) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.