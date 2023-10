Stadt beteiligt sich an Brückenerneuerung an der B81

Das Land will die Brückenbauwerke der B 81 über die Ehle und die Mühlenbode in Egeln erneuern, denn sie befinden sich in einem unzureichenden Zustand und müssen saniert werden. Das soll laut Bauamt der Verbandsgemeinde in den Jahren 2023 bis 2026 erfolgen. Der Stadt Egeln wurde eine Beteiligung an den Baukosten vorgeschlagen, da die Brücken ein Gesamtbauwerk mit den Wirtschaftswegbrücken darstellen, die der Kommune gehören.

Bis zu 865 000 Euro Beteiligung

Es gibt zwei Varianten: Eine sieht einen vier Meter breiten Wirtschaftsweg im Brückenbereich vor, bei der anderen ist dieser 50 Zentimeter breiter. „Die Gesamtkosten der Brückenbauwerke belaufen sich je nach Variante auf bis zu 3,78 Millionen Euro. Für die Stadt Egeln bedeutet dies anteilige Auszahlungen von voraussichtlich 794 000 bis 865 000 Euro“, heißt es in der Beschlussvorlage, mit der sich der Stadtrat beschäftigte.

CDU-Fraktionschef Friedrich Bollmann hatte in der vorberatenden Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses mit dem Sanierungs- und Vergabeausschuss erklärt, er sei nur damit einverstanden, wenn das über Kredite finanziert werde.

Silvio Dorow (UWGE) sagte dort, dass der Wirtschaftsweg für die Landwirtschaftsfahrzeuge zu schmal sei. Er und die anderen Landwirte befürworten deshalb die Variante mit 4,50 Meter wie jetzt. Zudem hatte Silvio Dorow angeregt, eine Abstimmung mit den Bauern und der Landesstraßenbaubehörde vorzunehmen. Die Ausschussmitglieder hatten sich darauf verständigt, die Beschlussvorlage für eine Beteiligung der Stadt zurückzustellen und nicht im Rat zu beschließen.

Förderprogramm soll Kosten abfedern

Zu Beginn der Stadtratssitzung hatte der CDU-Fraktionschef Friedrich Bollmann eine Absetzung der Tagesordnungspunkte zum Brückenbau beantragt. Das hatte er damit begründet, dass die Ergänzungen, die es dazu in der Ausschusssitzung gegeben hatte, nicht vorliegen. Zudem gebe es keine Informationen, wie die Kreditaufnahme aussehen soll.

Dazu kam es aber nicht. „Wenn sie das ablehnen, würde ich in Widerspruch gehen“, hatte Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) daraufhin angekündigt. „Wir suchen natürlich nach einem passenden Förderprogramm. Das wäre besser als ein Darlehen“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE). „Über eine Kreditaufnahme entscheidet die Kommunalaufsicht“, sagte der Bau- und Ordnungsamtsleiter Sascha Josuns. Er sicherte zu, die aufgeworfenen Fragen und Probleme zu klären.

Nach Förderung suchen

„Wir haben keinen Haushalt und auch keine Übersicht über die Finanzmittel“, sagte Friedrich Bollmann. „Wir können mit der Entscheidung über eine Beteiligung nicht mehr acht Wochen warten“, machte der Amtsleiter deutlich. „Ausweichbuchten sind auch ein Kostenfaktor“, gab der Bürgermeister zum Wunsch der Landwirte zu bedenken. „Das ist eine bittere Pille für uns. Aber wir benötigen den Wirtschaftsweg entlang der B 81. Es kann mal eine Notlage eintreten. Dann ist eine solche Straße als Umleitung sinnvoll und notwendig“, fügte Reinhard Luckner hinzu. Wenn die Kommunalaufsicht der Stadt dafür keine Kreditaufnahme genehmige, müsse man im Stadtrat neu über dieses Thema beraten. „Die Zeit drängt“, so der Bürgermeister. Obwohl es sich bei den Brücken nicht um eine tickende Zeitbombe handele. „Wir müssen schauen, wie wir die Kuh vom Eis bekommen“, so Reinhard Luckner.

„Wenn es uns gelingt, 70 bis 80 Prozent der Summe Fördermittel zu bekommen, könnten wir den Rest aus der Investitionspauschale finanzieren“, sagte Michael Stöhr. Friedrich Bollmann schlug vor, die Verwaltung zu beauftragen, ein geeignetes Förderprogramm zu suchen und eine Kreditaufnahme für den Brückenbau anzustreben.

Kommune will Signal setzen

Der Beschluss des Stadtrates soll dem Land signalisieren, dass die Kommune die Maßnahme gemeinsam durchführen wolle, sagte Sascha Josuns.

Jürgen Riehl (UWGE) wiederholte seinen Vorwurf, dass der vom Land vorgegebene Finanzierungsanteil der Stadt zu hoch sei. Dieser sei rein nach der Fläche berechnet worden, sagte der Sachbearbeiter des Bauamtes Tommy Braun.

„Da gibt es nichts zu verhandeln, weil der Landesbetrieb auch Steuergelder verwendet“, sagte Michael Stöhr. Die Verwaltung habe aus Kostengründen eine Brückenbreite von vier Meter vorgeschlagen. Sie bleibe aber so, wie sie sei, und zwar 4,50 Meter. Silvio Dorow erinnerte daran, dass die Landesstraßenbehörde die Landwirte von der B 81 verdrängt habe. „Dann müssen sie etwas machen für uns“, meinte er. Der Rat stimmte einer Beteiligung der Stadt an der Brückenerneuerung entlang des Wirtschaftsweges mit einer Gegenstimme grundsätzlich zu.