Stadt Hecklingen klagt weiter gegen den Salzlandkreis

Das Geld fehlt an allen Ecken und Enden. Die Stadt Hecklingen will erneut gegen den Salzlandkreis klagen. Weil die Kreisumlage zu hoch sei.

Hecklingen - Die Stadt Hecklingen wird auch gegen den endgültigen Bescheid für die Kreisumlage 2021 vorgehen. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am vergangenen Donnerstagabend im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen beschlossen. Er folgte damit dem Votum des Haupt- und Finanzausschusses und der Anregung des Rechtsanwaltes Professor Dr. Matthias Dombert aus Potsdam. Für diesen Schritt stimmten zwölf Stadträte, einer enthielt sich der Stimme. Sie beauftragten Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen), Klage gegen den endgültigen Bescheid des Salzlandkreises beim Verwaltungsgericht Magdeburg einzureichen.