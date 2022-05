Stadt Hecklingen lässt sich Grabenpflege bezahlen

Die Stadt Hecklingen will auch in den Folgejahren die Kosten für die Grabenmahd durch den Unterhaltungsverband „Untere Bode“ und „Selke/Obere Bode“ auf Landwirte und andere Grundstücksbesitzer umlegen.

Der Goldbach am Löderburger See in der Stadt Hecklingen gehört zu den Gräben zweiter Ordnung, die vom Unterhaltungsverband "Untere Bode" gepflegt und gemäht werden.

Hecklingen - Die Stadtverwaltung Hecklingen wird die Beiträge für die Unterhaltung und Pflege der Gewässer zweiter Ordnung für das Jahr 2018 in diesem Jahr an die Grundstücksbesitzer der Stadt verschicken. Einen genauen Termin konnte der Fachbereichsleiter für Bauwesen Frank Schinke der Volksstimme noch nicht mitteilen. Danach werde man, so wie es die Arbeitsabläufe zulassen, mit den nachfolgenden Jahrgängen fortfahren. Im Gegensatz zu 2015 bis 2017, wo die Stadt die Magdeburger Firma Pro 2000 GmbH mit der Auswertung der Daten und der Erarbeitung der Beitragsbescheide beauftragt hatte, erledige man diese Arbeiten im Rathaus jetzt selbst, so Schinke.