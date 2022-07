Stadt Hecklingen muss Mauer in Schneidlingen bauen

Die Stadt Hecklingen bereitet jetzt die Wiederherstellung der Stützmauer in der Gemeindestraße Graue in Schneidlingen vor. Dazu ist sie aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichts Magdeburg verpflichtet.

In dieser Straße in Schneidlingen muss eine neue Stützmauer errichtet werden.

Hecklingen/Schneidlingen - Der Hecklinger Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung im Stadtsaal „Stern“ in Hecklingen mit elf Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen, die Wiederherstellung der Stützmauer der Gemeindestraße Graue in Schneidlingen und die damit einhergehende Honorarvereinbarung mit dem Planungsbüro Koslowski als sachlich und zeitlich unabweisbar einzustufen.