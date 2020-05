26 Spielplätze in Staßfurt und den Ortsteilen versahen Heike Beier und ihre Kollegen vom Ordnungsamt der Stadt Staßfurt am Freitag mit Nutzungsregeln. Foto: Falk Rockmann

Spielplätze sind wieder freigegeben. Ab nächster Woche machen in Staßfurt Museen und Bibliothek wieder auf.

Staßfurt l „Feuer frei“, heißt es auf den Spielplätzen. Zur Allgemeinverfügung, die seit dem gestrigen Freitag das Toben im Salzlandkreis wieder möglich macht, haben Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) und Mitarbeiter von Verwaltung und Stadtpflegebetriebs die Wiederöffnung der Spielplätze vorbereitet.

Spielplätze

An über 20 Spielplätzen und zwei Skateranlagen haben die Mitarbeiter Hinweisschilder mit neuen Benutzungsregeln angebracht. Die Einhaltung wird das Ordnungsamt der Stadt Staßfurt „engmaschig“ kontrollieren, heißt es.

Dabei dürfen Kinder die Spielplätze nur in Begleitung eines Erwachsenen benutzen, der wiederum aufpassen muss, dass überfüllte Anlagen gemieden werden und die Kinder Hygieneregeln und Abstandsgebot einhalten. Personen, die nicht zum selben Hausstand gehören, müssen 1,5 Meter Abstand halten, und dürfen keine Gruppen über fünf Personen bilden. Das gilt auch für Kinder, wenn sie Spielgeräte gemeinsam benutzen wollen.

Bilder Abby war gestern eine der ersten, die den wieder freigegebenen Spielplatz am Königsplatz nutzte. Noch mehr freute sie sich aber, dass sie wieder in die Schule...



Die Spielplätze dürfen nicht betreten werden von Personen, die Risikogruppen angehören, die in den letzten 14 Tagen Kontakt zu Auslandsrückkehrern oder Corona-Infizierten hatten und die Erkältungssymptome haben, es sei denn es handelt sich um ärztlich bescheinigte andere Erkrankungen wie zum Beispiel Heuschnupfen.

Der Spielplatz im Hansepark Neundorf ist der einzige im Stadtgebiet, der vorerst geschlossen bleiben muss. Weil dort ein kranker Baum herabstürzen könnte, besteht eine Gefahr für spielende Kinder.

Bibliothek

Die Stadt- und Regionalbibliothek in Staßfurt-Nord empfängt ab kommenden Montag, 11. Mai, ihre Besucher wieder zu gewohnten Öffnungszeiten. Dabei müssen Zutrittsbestimmungen eingehalten werden wie Mund-Nasen-Schutz, Abstand von 1,50 Metern, Handdesinfektion, Besuch nur allein oder zu zweit und Aufenthalt so kurz wie möglich.

In der Bibliothek können zunächst nur Medien zurückgegeben oder ausgeliehen werden. Zeitungen und Magazine können vor Ort nicht gelesen, Computer und Kopierer nicht benutzt werden. Veranstaltungen finden bis auf weiteres nicht statt. Die automatische Verlängerung in der Ausleihe erfolgt bis spätestens 25. Mai.

RFT-Museum

Ebenfalls ab kommenden Montag, 11. Mai, öffnen die „Freunde der Staßfurter Rundfunk- und Fernsehtechnik“ wieder ihr RFT-Museum. „Wir haben alles eingerichtet und möchten aber, dass sich die Besucher vorher anmelden“, sagt Vereinsvorsitzender Franz Korsch. Die Besichtigungen können dann zu den üblichen Zeiten, vormittags oder nach Vereinbarung erfolgen.

Stadtmuseum

Das Stadt- und Bergbaumu-seum öffnet pünktlich zum Internationalen Museumstag am kommenden Sonntag, 17. Mai, 10 bis 17 Uhr. Vier neue Sonderausstellungen gibt es auch dieses Mal zu bestaunen, allerdings ohne feierliche Eröffnung im Museumskeller. Abstands- und Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Ab Dienstag, 19. Mai, ist das Museum wieder regulär dienstags und donnerstags 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung geöffnet.

Fahrzeugmuseum

Im Fahrzeugmuseum Staßfurt will man in der kommenden Woche Beschilderungen auf- und Desinfektionsmittel bereitstellen, um am kommenden Sonntag, 17. Mai, 11 Uhr wieder Besucher zu empfangen. Inhaber Ingo Schramm will auch am Herrentag, 21. Mai, und an Pfingsten, 31. Mai und 1. Juni, öffnen. Auf der Webseite www.slk-museum.de stehen aktuelle Öffnungszeiten.

Lokschuppen

Die Eisenbahnfreunde wollen ihren Lokschuppen in etwa 14 Tagen aufmachen. „Wir müssen erst einmal die Auflagen umsetzen, also für jedes Wochenende Ordner einteilen“, sagt Lokschuppen-Chef Andreas Hüttner. Das Traditionsbahnbetriebswerk wird von Freiwilligen in einem Verein unterhalten. „Wenn wir soweit sind, geben wir eine Mitteilung heraus.“