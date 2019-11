Josefine Mank, seit dem 1. November Leiterin Archiv, Museum und Bibliothek der Stadt Staßfurt, freut sich auf ihre neuen Aufgaben. Das im Bau befindliche „Haus am See“, welches einmal Archiv und Bibliothek beherbergen wird, soll Ende nächsten Jahres bezogen werden können. Foto: Falk Rockmann

Josefine Mank ist die neue Leiterin des Archivs, der Bibliothek und des Stadt- und Bergbaumuseums Staßfurt.

Staßfurt l Wieviele hundert Meter Ordner genau auf Sichtung, Archivierung und Aussortierung warten, dazu ist Fachdienstleiterin Ina Siebert überfragt. Vor zwei Jahren habe es aber eine Erhebung gegeben, um die Länge der Regale für das künftige Archiv zu ermitteln, welches im neuen „Haus am See“ Platz finden wird.

Die aktuelle Situation sieht so aus, dass Dokumente aus dem Personenstandswesen, Bauarchiv-Unterlagen oder auch teilweise Jahrhunderte alte historische Urkunden auf verschiedenste Standorte in der Kernstadt und auch Ortsteilen verstreut sind. Die zusammenzuführen, wird einige Jahre in Anspruch nehmen, meint Ina Siebert.

Eine Aufgabe, auf die sich eine junge Frau freut, die diese neue Stelle der Stadt – Leiterin Archiv, Museum und Bibliothek – als „Traumstelle für eine Archivarin“ bezeichnet.

„Ihre Hauptaufgabe wird es sein, ein funktionierendes Stadt- und Bauarchiv aufzubauen. Ein Verwaltungsarchiv hatten wir bislang noch gar nicht“, erklärt Ina Siebert, „Wir wollen möglichst mit einem bereinigten Bestand ins neue Haus ziehen.“ Das heißt, „eine staubige Arbeit“ steht bevor: Als erstes wird zu sichten sein, was noch brauchbar ist, was „kassiert“, also vernichtet werden kann. Josefine Mank wird dabei nicht allein sein. Vier Mitarbeiter werden ihr zur Seite stehen.

Und das nötige Wissen dürfte die gebürtige Magdeburgerin trotz ihrer erst 30 Lenze mitbringen. Ihre duale Ausbildung im gehobenen Archivwesen genoss Josefine Mank am Bundesarchiv. Sie arbeitete im Archiv des Bundesjustizministeriums in Koblenz und im Staatsarchiv Ludwigsburg (Baden-Württemberg).

„Ein Archiv ist Teil der kulturellen Seele einer Kommune“, ist sich die junge Mutter bewusst. Und sie freut sich wohl am meisten darauf, den Staßfurtern zu gegebener Zeit mal präsentieren zu können, was denn hier „im Keller“ für Schätze schlummern. Allein, wenn es um die Geschichte eines Hauses geht oder die Vorbesitzer eines Geschäfts, will sie dann gern mithelfen, auch solche Fragen zu beantworten.

Regale werde man im übrigen immer brauchen, sagt Ina Siebert, auch wenn die Stadt plant, Archivsoftware anzuschaffen. Alles zu digitalisieren, sei sowieso unmöglich.

So wird das auch im zweiten Arbeitsfeld der neuen Leiterin – der Bibliothek mit drei Mitarbeiterinnen – sein. Das Erlebnis, ein gedrucktes Buch in der Hand zu halten, werde weiter möglich sein, gibt Ina Siebert ihrer neuen Kollegin mit auf den Weg. Neuen Medien werde man sich aber auch hier nicht verschließen.

Wie Josefine Mank verrät, liest sie selbst Lyrik lieber gedruckt, Romane dagegen per E-Book.

Und die Calbenserin weiß auch um ihr drittes Betätigungsfeld in Staßfurt. Für das hiesige Museum wird sie maßgeblich an einem Sanierungs- und Ausstellungskonzept mitarbeiten – natürlich zusammen mit Michael Scholl, welcher weiter der Mann im Museum sein wird.