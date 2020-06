Am Montag berichteten wir über Anwohner am Friedensring, die keine neuen Wohnhäuser anstelle des Bolzplatzes wollen. Foto: Enrico Joo

Die Proteste der Anwohner vom Friedensring in Staßfurt scheinen Gehör zu finden. Dennoch bleibt es spannend.

Staßfurt l Am Montagabend war die Diskussion unter den ersten Staßfurter Stadträten zum Thema Friedensring lang und von heftigen Bedenken geprägt. Die Mitglieder im Bauausschuss, als Unterausschuss des Stadtrats, mussten eine erste Richtung zum Thema zu geben: Der Bolzplatz am Friedensring soll Bauplatz für vier neue Eigenheime werden. Allerdings wehren sich die Anwohner gegen das Vorhaben und sammelten sogar Unterschriften.

Stadträtin Margit Kietz (Die Linke) plädierte dafür, dem „Bürgerwillen Rechnung zu tragen“ und das Projekt zu stoppen. Sie brachte eine Liste mit 106 Unterschriften mit und hätte lieber eine Sitzung gehabt, zu der auch Bürger kommen und mitreden können. „Wir wünschen die Mitsprache der Bürger“, so Kietz.

Erst so, dann so

Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) bestand aber auf eine Diskussion zum Thema und das fanden die anderen sechs Stadträte richtig. Wagner äußerte anfangs Misstrauen zu den Unterschriften: „Was wurde auf den Listen suggeriert? Nicht dass den Bürgern gesagt wurde, es wird eine Tankstelle gebaut.“ Er forderte von den Stadträten eine Erklärung, warum sie erst für das Projekt waren und nun plötzlich dagegen sind.

Denn der Stadtrat hatte im Februar beschlossen, dass im Wohngebiet am Friedensring Bauparzellen entstehen sollen. Allerdings fand die Abstimmung im nicht-öffentlichen Teil hinter verschlossenen Türen statt. Auch dass der Bolzplatz verschwinden soll, habe die Verwaltung den Stadträten klar gemacht.

Die Abstimmung soll allerdings im Februar schon sehr knapp gewesen sein.

Kraft und Zeit in Projekt gesteckt

Aber gerade weil man die Sache hinter verschlossenen Türen beraten hatte, hatten Bürger und Öffentlichkeit nie etwas von dem Vorhaben erfahren und können erst jetzt zum Projekt Stellung beziehen.

„Der Stadtrat hatte mich damals beauftragt, das Verfahren einzuleiten“, so Sven Wagner. Er habe die Stadträte mit allen Informationen zum Vorhaben versorgt und die Verwaltung habe „viel Kraft und Zeit“ in das Projekt gesteckt. Außerdem soll der Spielplatz, der schon lange erneuert werden sollte, im September dann endlich wirklich aufgebaut werden.

Aber für Stadtrat Matthias Büttner (AfD) nützen all diese Argumente nichts, wenn die Anwohner dagegen sind. Er findet auch den Standort der neuen Eigenheime unpassend: „Dreigeschosser stehen rund um die Bauplätze. Da kann jeder auf die Terrasse gucken und schauen, was man zum Frühstück isst.“ Er brachte eine weitere Liste mit 81 Unterschriften mit, die sein Fraktionskollege Gerhard Witte (AfD) als Anwohner vor Ort gesammelt hatte.

Nach Anwohnern richten

Stadtrat Fred Hänsel (Die Linke) stimmte Büttner zu: „Es passt dort nicht rein. Lassen wir das!“

Ulrich Leubeling (SPD/Grüne) meinte, der Stadtrat konnte damals gar nicht beurteilen, was die Entscheidung bedeute. „Es wäre eine Farce, den grünen Platz plattzumachen.“

Auch die CDU will sich nach den Anwohnern richten, wie Stadtrat Siegfried Klein durchblicken ließ: „Es ist wichtig, dass neue Häuser entstehen können, aber um jeden Preis und mit aller Gewalt? Wir sind verpflichtet, den Willen der Bürger zu hören.“

In der Stadt Staßfurt fehlt es tatsächlich an Bauplatz. „Die Leute gehen nach Hecklingen zum Bauen und kehren Staßfurt den Rücken“, so Matthias Büttner.

Was die Stadt in Sachen Bauplatz für Eigenheime unternehme, erläuterte der Oberbürgermeister noch einmal: Zum einen werden aktuell Stadtgebiet und Ortsteile auf neue Baugebiete für ein großes Konzept durchforstet – eine langfristige Sache, die sich einige Jahre hinziehen kann. Zum anderen biete das neue „Baulückenkataster“ die Möglichkeit, neue Eigenheime in Lücken der Stadt zu setzen. Und wiederum zum anderen sollte eben das Projekt am Friedensring kurzfristig Häuslebauern eine Chance in Staßfurt geben.

Auch wenn die Tendenz stark gegen die Eigenheime am Friedensring geht und die sieben Stadträte am Montagabend eindeutig dagegen stimmten, kann sich noch alles ändern: Zwei Unterausschüsse müssen in dieser Woche noch dazu Stellung nehmen und der Stadtrat hat schließlich das letzte Wort.