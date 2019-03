Der Stadt Staßfurt helfen eine Million Euro Gewerbesteuer mehr in 2019 nicht großartig weiter. Symbolfoto: Anja Guse

Mit 48 Millionen Euro arbeitet die Stadt Staßfurt 2019. Seit der ersten Version des Etats sind nochmal einige Millionen hin- und hergerückt.

Staßfurt l Nach nur vier Monaten rechnet die Stadt Staßfurt für 2019 schon mit grob einer Million mehr Einnahmen, aber auch einer Million Euro mehr Ausgaben. Das geht aus dem aktuellen Entwurf zum Haushalt hervor, der am Donnerstag vom Stadtrat beschlossen werden soll.

Im ersten Entwurf zum Haushalt 2019, der von November 2018 stammt, stand ein großes Minus von einer Million Euro (korrekter Begriff „Fehlbedarf“). Seitdem haben sich verschiedene Einnahmen („Erträge“) und Ausgaben („Aufwendungen“) neu ergeben, die die Stadt jetzt noch mit einkalkulieren muss. Die neuen Mehreinnahmen belaufen sich auf rund eine Million Euro. Die neuen Mehrausgaben ergeben um die 900.000 Euro.

Der größte Brocken

Rechnet man beides auf das Minus vom letzten Jahr, ist man jetzt immer noch bei einem Minus von genau 910.800 Euro. Insgesamt gibt die Stadt Staßfurt in 2019 48,5 Millionen Euro aus und nimmt 47,6 Millionen Euro ein.

Eine Million Euro mehr Gewerbesteuern

Der größte Brocken bei den Mehreinnahmen sind 1,1 Millionen Euro Gewerbesteuern mehr, die 2019 zu den schon veranschlagten 15 Millionen Euro dazu kommen. Die Stadt Staßfurt hat aktuell einen neuen Vorbescheid vom Finanzamt erhalten, mit wie viel Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist. Der „echte“ Bescheid über die Gewerbesteuer kommt aber immer erst im folgenden Jahr.

„Wir kalkulieren die Gewerbesteuern zwar realistisch ein, können aber nicht in die Glaskugel schauen“, erklärt Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) die Neuigkeit. Die Gewerbesteuer hängt von jedem einzelnen Unternehmen ab, deren Zahlungen zunächst an das Finanzamt gehen. Investieren die Unternehmen mehr, können sie mehr abschreiben und zahlen weniger Steuern. Investieren sie weniger oder machen einfach mehr Gewinn, erhält die Stadt mehr Steuern.

Dazu kommen weitere Mehreinnahmen, die sich seit November neu ergeben haben, etwa Personalkostenzuschüsse über das Jobcenter für Jugendclub-Mitarbeiter. Solche Mehreinnahmen stehen dann aber auch wieder neuen, ganz verschiedenen Mehrausgaben gegenüber. In der Verwaltungssprache nennt man diese aktuellen Ergänzungen „Fortschreibungsbrücke“.

„Wäre es bei diesem erfreulichen Plus aus den Gewerbesteuern geblieben, hätten wir den Haushalt ohne Rücklagen ausgleichen können“, sagt Sven Wagner.

Neue Erkenntnisse führen zu neuen Kosten

Alle Ausgaben der Stadt, die jetzt neu hinzukommen, rühren von Entscheidungen des Stadtrats her, von Fördermittelabsagen oder unvorhergesehenen Ereignissen. „Das sind neue Erkenntnisse oder Sachverhalte, aber auch neue Kosten oder Projekte, die seit dem ersten Entwurf dazugekommen sind“, erklärt der Oberbürgermeister.

Das ist zum Beispiel die neue Auflage, dass an die Grundschule Goethe eine Fluchttreppe gebaut werden muss oder dass die Sporthalle Löderburg nach ihrer Schließung saniert werden soll und es dafür Planungen braucht.

Letztendlich gleicht die Stadt Staßfurt das neue Minus von 910.800 Euro in 2019 durch Rücklagen aus, so wie man es auch schon im November vorhatte. Die übergeordnete Behörde, die Kommunalaufsicht des Salzlandkreises, will es der Stadt Staßfurt erlauben, durch diese Methode trotz Minus einen ausgeglichen Haushalt präsentieren zu können. Die Rücklagen stammen aus positiven Jahresabschlüssen der Stadt von 2013 bis 2018 und insbesondere aus 2016 und 2017.

Die schwarze Null auf dem Papier ist wichtig, denn mit einem Minus wäre die Stadt zu harten Sparmaßnahmen gezwungen. Jetzt muss die Stadt „nur“ mit weniger scharfen Auflagen, die sich „Konzept zur Sicherung der finanziellen Leistungsfähigkeit“ nennen, ihren Sparwillen zeigen.

Insgesamt verfügt die Stadt Staßfurt über Rücklagen von 5 Millionen Euro, hat aber auch Schulden von sechs Millionen Euro, die sich durch neue Kredite und Tilgungen laufender Kredite bis 2022 auf über 12 Millionen Euro steigern werden. Im Gesamtüberblick („Finanzplan“) steckt die Stadt in einem finanziellen Dilemma.