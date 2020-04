Wegen Corona soll die Stadt Staßfurt nur noch das Nötigste ausgeben.

Franziska Richter arbeitet seit 2013 bei der Lokalredaktion der Volksstimme in Staßfurt. Ihr Volontariat hat sie nach einem Studium auch bei Volksstimme absolviert. franziska.richter@volksstimme.de ›

Staßfurt l Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) hat die Notbremse gezogen, finanziell gesehen. Aufgrund der Ausnahmesituation hat er eine Haushaltssperre für die Stadt Staßfurt verfügt, „da es absehbar ist, dass durch die Corona-Krise beträchtliche wirtschaftliche Schäden entstehen werden und deshalb im Haushaltsjahr 2020 mit nicht unerheblichen Steuerausfällen zu rechnen ist.“

Höhe der Ausfälle unklar

Auch wenn die geringeren Steuereinnahmen erst im Folgejahr auf das Stadtkonto fließen beziehungsweise nicht fließen werden, muss sich die Stadt schon jetzt in ihren Finanzplanungen darauf einstellen. Die konkrete Höhe der Ausfälle der zurückliegenden fünf Wochen kann die Stadtverwaltung noch nicht einschätzen. Die Gewerbesteuereinnahmen eines Jahres sind immer erst nach Jahresende absehbar.

„Die Fraktionsvorsitzenden des Staßfurter Stadtrats wurden über die Verfügung informiert“, so Wagner. Die Haushaltssatzung war am 22. Februar nach einem Stadtratsbeschluss in Kraft getreten.

Dabei kann die Stadt Staßfurt mit dieser Notlösung relativ wenig Geld sichern. Denn bei einem Volumen des Ergebnishaushaltes 2020 von rund 50 Millionen Euro unterliegen gerade mal 5 Prozent der aktuellen Haushaltssperre – nur 2,8 Millionen Euro. Das liegt daran, dass die Stad Staßfurt den Großteil ihrer finanziellen Mittel für Aufgaben ausgibt, zu denen sie rechtlich sowieso verpflichtet ist und für freiwillige Dinge kaum Luft hat.

Wenig Spielraum

Von der Haushaltssperre nicht betroffen sind also öffentliche Aufgaben und Verbindlichkeiten, zum Beispiel Brandschutz, Kita-Betrieb, Gehälter für das Personal oder Schulsanierungen. Betroffen sind allerdings „Kleinigkeiten“ wie neue Spielgeräte für Spielplätze, neue Ausstattung für Freibäder, Reparaturen oder Ersatz für kaputtes Mobiliar.

Seit 17. März, nun fünf Wochen, ist der Betrieb von 1600 Unternehmen in Staßfurt von der Krise mehr oder weniger betroffen. Gewerbesteuern sind der größte Brocken der Steuereinnahmen der Stadt Staßfurt und waren für 2020 auf 11 Millionen Euro geschätzt worden. Weitere 8 Millionen Euro sollten die Anteile der Stadt an Einkommensteuer ihrer Bürger und Umsatzsteuer ihrer Firmen betragen.