Hecklingen - Statt einem Neujahrsempfang wie von den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrates gefordert, will Bürgermeister Hendrik Mahrholdt (parteilos) am 27. Februar lieber eine Festveranstaltung durchführen. Damit will er das 20-jährige Bestehen der neuen Stadt Hecklingen, die durch den Zusammenschluss von Cochstedt, Groß Börnecke, Hecklingen und Schneidlingen gebildet wurde, würdigen. Es werden Landrat Markus Bauer (SPD) und der Vorstandsvorsitzende der Salzlandsparkasse Hans-Michael Strube kommen. Das teilte das Stadtoberhaupt den Stadträten in der jüngsten Ratssitzung mit, wo ein Antrag der Fraktion Wählergemeinschaft Hecklingen (WGH) zum Thema Neujahrsempfang debattiert werden sollte. Er sah vor, dass die Festredner zu diesen Veranstaltungen künftig durch den Stadtrat bestimmt werden sollen.

Darüber wollte Hendrik Mahrholdt aber nicht reden. Er bat um eine Absetzung dieses Punktes, weil er diesen aus seiner Sicht für unnötig hielt. Das lehnte der Rat jedoch mit Mehrheit ab.

Hendrik Mahrholdt sagte, die Kommunalverfassung sehe eine Einbeziehung des Rates bei repräsentativen Dingen nicht vor.

Und in Anspielung auf die Umfrage der Volksstimme unter den Fraktionschefs, was sie von seinen in einer Sitzung zuvor geäußerten Plänen halten, keinen Neujahrsempfang mehr durchführen zu wollen, sagte der Rathauschef, man sollte auf die Wirkung seiner Worte achten, ob man über so etwas in dieser Form überhaupt diskutieren sollte. Bisher habe sich keiner der Stadträte in die Gestaltung der Empfänge eingebracht.

Respektvoller Umgang gefordert

„Dass man sich in der Zeitung zu Neujahrsempfängen äußert, finde ich nicht problematisch“, sagte der SPD-Fraktionschef Roger Stöcker und fügte mit Blick zum Bürgermeister hinzu: „Wenn man respektvoll miteinander umgehen will, hätte man vorher mit dem Verfasser des Antrages sprechen sollen.“ So wie Hendrik Mahrholdt das mache, gehe es nicht.

Der Fraktionschef der Linken/ASH, Wolfgang Weißbart, sagte, er sei überrascht gewesen vom Antrag der WGH und lehne diesen ab. Er sei ein Befürworter der Neujahrsempfänge. „Dass dazu immer Spitzenpolitiker des Landes nach Hecklingen gekommen sind, ist einmalig“, so Weißbart. Der Bürgermeister habe die Hoheit einen Neujahrsempfang zu organisieren und sich auch die Festredner selbst auszusuchen.

Stadtratschefin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (WGH) sagte: „Wir wollen einen Neujahrsempfang durchführen.“ Über die Absage des Bürgermeisters seien alle Räte verdutzt gewesen.

Antrag wird zugestimmt

Tobias Resch-Feid (Fraktion Linke/ASH) sagte, er sei ein Gegner solcher Veranstaltungen. Die Stadt sollte kein Geld für eine Sache ausgeben, die man nicht brauche. Roger Stöcker hielt dagegen: „Wenn Leute zusammen kommen, halte ich das für eine gute Sache.“ Auch Axel Thormann (fraktionslos) gefiel das nicht. „Ihr könnt doch nicht alles abwickeln.“ Dann könne man gleich mit Staßfurt zusammengehen. Anderswo werde das Geld mit vollen Händen rausgeschmissen zum Beispiel für die Ukraine, sagte er.

Auch er sei kein Verfechter von Neujahrsempfängen, meinte Hans-Peter Hacke (WGH). Die Redner hätten alles mögliche versprochen und lebten in anderen Sphären.

Dem Antrag der WGH folgten am Ende elf Räte, drei stimmten dagegen und einer enthielt sich. Die Stadtratschefin schlussfolgerte daraus, dass man wegen der Festveranstaltung 2024 auf einen Neujahrsempfang verzichtet, diese ab 2025 dann aber wieder durchführt.