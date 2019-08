Mehr Leben soll in Kaiserhof und Tafel in Staßfurt einziehen. Das neue Konzept kommt aber nicht überall gut an. Foto: Franziska Richter

Die Verhandlungen um Staßfurter Kaiserhof und Tafel werden schwieriger als gedacht.

Staßfurt l Die Stadträte im Sozialausschuss sind mit dem neuen Konzept für den Kaiserhof mit Tafel in Staßfurt nicht zufrieden. Sie wollen, dass nachverhandelt wird, sowohl was den Mietpreis als auch was das Konzepts betrifft. Mit diesem Ergebnis endete die Beratung des Ausschusses am Dienstag. Dies führte zu enttäuschten Gesichtern bei denen, die der Stadt Staßfurt das neue Konzept anbieten. Britta Duschek, die mit der BQI (Beschäftigungsförderungs-, Qualifizierungs- und Innovationsgesellschaft Schönebeck) und GESAS (Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktförderung Salzland) in den Kaiserhof wollte, erklärte nach der Sitzung, wo ihr geringes Mietpreisangebot kritisiert wurde: „Viel mehr wird für uns nicht drin sein“. Auch Steffen Globig, der als neuer Tafel-Leiter mit im Haus sitzt, war geknickt.

Mehr Anbieter gewünscht

Hintergrund ist der Kaiserhof an sich: Der Stadtrat wollte, dass in dem alten Gebäude mit der Tafel ab Januar 2020 wieder mehr Leben einkehrt, mit sozialen Angeboten für alle Alters- und Bevölkerungsschichten. Die Stadt hat daraufhin in diesem Jahr verschiedene gemeinnützige Unternehmen aufgerufen, sich zu bewerben und Konzepte einzureichen. Die Stadt hatte sich einen leitenden Anbieter mit mehreren Partnern im Haus gewünscht. Allerdings gab es nur eine Bewerbung. Die kam eben von der BQI, die mit der GESAS ihre Zentrale für Beschäftigungsmaßnahmen von Arbeitslosen im Kaiserhof haben will, zusammen mit den Kunstangeboten der „Kreativwerkstatt Bunte Insel“, mit Bildungsangeboten der Urania und neuen Ideen der Tafel.

Britta Duschek von der BQI, deren Gesellschafter auch die Stadt Staßfurt ist, stellt ihr Konzept in dieser Woche in den Ausschüssen des Staßfurter Stadtrats vor. Die BQI ist, auch mit ihrer Tochter GESAS in Hohenerxleben, bereits in Staßfurt aktiv – zum Beispiel im Kreativzentrum im Moore, in einer Werkstatt für Erwerbslose im Schlachthof, in Staßfurter Jugendclubs und Bürgerzentren.

GESAS will in die Stadt

Auf Initiative von Steffen Globig, dessen Verein die Tafel kürzlich übernommen hatte, hatte sich die BQI als Organisator der neuen Kaiserhof-Initiative bereit erklärt. „Hintergrund war auch, dass wir einen zentraleren Standort in Staßfurt für die GESAS wollen. Aktuell ist es für die Teilnehmer unserer Beschäftigungsmaßnahmen schwierig, ohne Auto nach Hohenerxleben zu kommen.“

Der Großteil der Mitglieder des Bauausschusses war am Montag begeistert von dem neuen Konzept. Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) sagte: „Ich habe ein großes Interesse daran, die Tafel in unserer Stadt zu erhalten. Wir sollten diese Chance nutzen.“ Auch die Stadtverwaltung hatte vorgeschlagen, nur eine geringe Miete der BQI zu akzeptieren, unter anderem weil der Keller des Hauses nicht nutzbar ist.

Begeisterung und Kritik

Im Sozialausschuss am Dienstagabend gab es dagegen vor allem Kritik wegen der Miete, Konkurrenz zu anderen Anbietern oder . Einen Teil ihrer Diskussion führten die Räte sogar unter Ausschluss der Öffentlichkeit, da persönliche und finanzielle Verhältnissen der Beteiligten besprochen wurden.

Knackpunkt ist das Mietpreisangebot der BQI. Sie würde 240 Euro monatlich für das Dachgeschoss zahlen und die Nebenkosten für das ganze Haus übernehmen. „Meine Partner können aber keine Miete zahlen, weil sie gemeinnützig arbeiten und keine Einnahmen haben“, erklärte Britta Duschek. Die BQI könne nur „ein wenig zahlen“, da Arbeitsförderungsmaßnahmen Mietkosten mitfinanzieren können.

Früher auf die Nase gefallen

Zudem ist die Stadt schon einmal auf die Nase gefallen mit dem Kaiserhof. Stadtrat Ralf-Peter Schmidt (UBvS) sagte: „Die Stadt hatte das Haus dem vorherigen Träger der Tafel kostenlos überlassen, aber der kassierte wiederum Miete von Dritten im Haus“. Die Stadt sei über den Tisch gezogen worden. Die Miete, die das Amt für die Suchtkranken, die im Obergeschoss wohnen, gezahlt hatte, sei aber später an die Stadt nachgezahlt worden.

Fazit: Der Oberbürgermeister, der jetzt nachverhandeln soll, ist in der schlechteren Position. Denn er hat nur ein Angebot und damit keine Alternativen und die Zeit drängt.