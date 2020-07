Das ehemalige Pektinwerk in Egeln-Nord und dessen Gebäude verfallen immer mehr. Foto: René Kiel

Die Pläne eines Investors für Photovoltaikanlagen in Egeln-Nord wurden vom Rat abgelehnt. Die Räte begründeten ihre Entscheidung auch.

Egeln l Der Egelner Stadtrat hat sich gegen den Bau von zwei Photovoltaikanlagen auf dem Gelände der ehemaligen Pektin-Werke in Egeln-Nord ausgesprochen. Die Räte erteilten den beiden Bauvoranfragen der Landkreisverwaltung am Montagabend nicht ihr Einvernehmen.

„Beide Vorhaben liegen planungsrechtlich im Außenbereich“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE). Die Zulässigkeit könnte durch Aufstellung eines Bebauungsplanes im Parallelverfahren mit einer Änderung des Flächennutzungsplanes möglicherweise erreicht werden. Ein Rechtsanspruch hat der Investor auf die Aufstellung der Bauleitplanungen allerdings nicht.

Im Flächennutzungsplan der Stadt Egeln seien die ins Auge gefassten Flächen teilweise als gemischte Baufläche und teilweise als Fläche für Landwirtschaft sowie Altlastenverdachtsfläche ausgewiesen. Demzufolge entsprechen die Vorstellungen des Investors nicht diesem Plan, wodurch dieses Vorhaben nicht zulässig sei.

Bei dem Antragsteller handelt es sich um eine Firma aus dem Allgäu. Sie will dort auf einer Fläche von zirka 50.000 Quadratmeter im hinteren Bereich, der an die Bundesstraße 81 angrenzt, eine Anlage mit einer Leistung von zirka sechs Megawatt errichten. Dadurch würde das ehemalige Betriebsgelände auseinander gerissen und für den vorderen Teil an der Hauptstraße, auf dem sich noch alte, verfallene Gebäude befinden, würde sich kein Investor finden, gab Stöhr die Meinung des Haupt- und Finanzausschusses wieder. Dieser hatte sich eine Stunde vor dem Stadtrat mit dieser Angelegenheit beschäftigt und dem Rat deshalb eine Ablehnung empfohlen.

Des Weiteren will das Unternehmen auf dem Pomesin-See eine sogenannte Floating-Photovoltaik-Anlage ebenfalls mit einer Leistung von zirka sechs Megawatt installieren. Das Gewässer befindet sich im Privatbesitz. Es gehörte ehemals zum Betriebsgelände der Pektin GmbH, teilte das Bauamt in der Beschlussvorlage mit.

„Dass jemand eine schwimmende Photovoltaik-Anlage errichten will, das hatten wir bisher noch nie“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister.

Auf die Frage von Silvio Dorow (UWGE) ob die Aufstellung eines Bebauungsplanes für einen derartigen Solarpark ein Problem wäre, antwortete Stöhr: „Der Investor müsste bei der Stadt einen Antrag stellen und sämtliche anfallende Kosten übernehmen. Zudem müsste der Flächennutzungsplan der Stadt Egeln geändert werden.“ Der See sei darin nämlich als See und nicht als schwimmende Photovoltaikanlage ausgewiesen.

„Zum geplanten Projekt gab es bereits mehrere Gespräche mit Bürgermeister Reinhard Luckner (UWGE) und der Verwaltung sowie einen schriftlichen Antrag auf Zustimmung durch den Stadtrat. Das Ergebnis der Diskussionen im Stadtrat war, dass seitens der Stadt eine Gesamtbeplanung der Industriebrache gefordert wird, also auch der Abriss der maroden Gebäude an der Magdeburger Chaussee“, informierte das Bauamt zum aktuellen Sachstand.