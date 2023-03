Seit 1. März gilt eine Strompreisbremse, auch in Staßfurt.

Staßfurt - Arbeit bis 23 Uhr, auch an Samstagen wurde gearbeitet. In den vergangenen Tagen und Wochen haben Mitarbeiter der Stadtwerke in Staßfurt viel zu tun. Zum Stichtag 1. März sollen für 2023 auch rückwirkend für Januar und Februar im Rahmen eines von der Bundesregierung beschlossenen Entlastungspaketes Endverbraucher entlastet werden. Die Preisbremse für Strom, Erdgas und Wärme soll den Geldbeutel von vielen spürbar entlasten.