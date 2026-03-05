Staßfurt - Die Stadtwerke Staßfurt warnen seit Kurzem wieder vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Staßfurter Energieversorgers ausgeben. Derzeit seien im Gebiet der Salzstadt einmal mehr Personen unterwegs, die bei Stadtwerke-Kunden Daten erfragten, insbesondere Zählerstände und Bankverbindungen, schreibt das Unternehmen im Netzwerk Instagram.

Gehe man als Angesprochener darauf ein, ende das gar in einem vermeintlichen Vertrag mit anderen Versorgern. Auch anderer, weitreichenderer Missbrauch der erlangten Daten ist erfahrungsgemäß möglich. Die Stadtwerke raten dringend dazu, sie – im Zweifelsfall – über die offiziellen Kanäle zu kontaktieren. Zu finden sind diese auf www.stadtwerke-stassfurt.de.