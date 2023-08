Im Frühjahr 2024 soll der Ausbau der Bahnhofstraße in Groß Börnecke starten. So der Plan des Kreiswirtschaftsbetriebs Salzland, der 360000 Euro dafür vorsieht.

Die Bahnhofstraße, die Kreisstraße 1302, in Groß Börnecke will der Salzlandkreis in Richtung Athensleben erneuern.

René Kiel - Hecklingen/Groß Börnecke

Der Salzlandkreis will die Ortsdurchfahrt der Kreisstraße 1302 in Groß Börnecke erneuern. Das Projekt wird vom Kreiswirtschaftsbetrieb umgesetzt.

„Bei dieser Baumaßnahme handelt es sich um den grundhaften Ausbau der Bahnhofstraße, da sich dort bei Niederschlag erheblich Wasser auf der Fahrbahn sammelt“, sagte der Leiter des Kreiswirtschaftsbetriebes Ralf Felgenträger der Volksstimme und fügte hinzu: „Die Baukosten wurden mit 360 000 Euro kalkuliert.“

Seinen Worten zufolge werden zurzeit Honorarangebote eingeholt, so dass in diesem Jahr die Planungsunterlagen erstellt und die öffentliche Ausschreibung erfolgen können.

Möglichst keine Winterbaustelle

„Um keine ,Winterbaustelle’ zu haben, ist angedacht, den Beginn der Umsetzung des Projektes ab April beziehungsweise Mai 2024 zu terminieren“, sagte Ralf Felgenträger auf die Frage, wenn der Startschuss für diese Baumaßnahme erfolgen wird.

Möglich wird dem Salzlandkreis dieses Vorhaben, weil er ergänzend zur Haushaltsplanung 2023 Zuweisungen für Investitionen erhält für die Sanierung von zusätzlichen Kreisstraßen. Dazu gehört auch die Ortsdurchfahrt der K 1302 in Groß Börnecke. Das hatte der Kreistag beschlossen.

Diese Maßnahme war bereits mit den im Oktober 2022 beschlossenen außerplanmäßigen Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen in Höhe von 400 000 Euro berücksichtigt worden. Ein Teil des Gesamtbetrages aller Bauvorhaben sollte durch Einsparungen beim Ausbau der Kreisstraße 1284 von Sachsendorf nach Patzetz in Höhe von 1,4404 Millionen Euro finanziert werden. Sie waren dann nach Mitteilung der Kreisverwaltung jedoch so nicht eingetreten, sodass das Vorhaben zunächst nicht weiterverfolgt werden konnte.

Zustandsnote 9

„Aufgrund der in den Jahren 2021 und 2022 herrschenden wirtschaftlichen Gesamtsituation und insbesondere bei der anhaltenden Dynamik derPreisentwicklung war es schwierig, zum damaligen Zeitpunkt eine optimale Kostenberechnung zu erstellen. In die Planung 2023 wurden lediglich Kosten für Planungsleistungen in Höhe von 40 000 Euro einbezogen. Mit den weiteren Mitteln von 360 000 Euro kann die Baumaßnahme nun auch umgesetzt werden“, heißt es dazu in der Beschlussvorlage. Zur Begründung der Prioritätensetzung des Kreises teilte die Verwaltung mit, dass der Straßenabschnitt in der Bahnhofstraße in Groß Börnecke auf Platz neun der Prioritätenliste des Kreises geführt wird. Er wies schon 2011 die sehr negative Zustandsnote acht und damit die schlechteste auf. „Die mangelhafte Entwässerung der Ortsdurchfahrt Groß Börnecke führt zur fortschreitenden Instabilität in diesem Straßenbereich“, so die Kreisverwaltung.