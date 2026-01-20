Die Egelner Mulde will die Bundesförderung „Sanierung kommunaler Sportstätten“ nutzen. Geplant sind unter anderem ein neues Schwimm- und ein neues Kleinkindbecken.

Die derzeitigen Pläne sehen ein kleineres Schwimmerbecken sowie ein Kleinkindbecken in Edelstahlvariante vor.

Egelner Mulde - Die Verbandsgemeinde Egelner Mulde hat die beiden Objekte in Egeln und in Wolmirsleben für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ angemeldet. Das würde 9,2 Millionen Euro kosten, geht nicht ohne Förderung und musste bis zum 15. Januar erfolgen. Der Verbandsgemeinderat hatte dafür in seiner letzten Sitzung grünes Licht gegeben. Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE) teilt unter Hinweis auf die eingeholten Kostenschätzungen mit, dass die Sanierung der 1993 fertiggestellten Sporthalle in Wolmirsleben mit einem Aufwand von rund 2,7 Millionen Euro gerechnet werden muss. Für das 1957 erbaute Waldbad fallen rund 6,5 Millionen Euro an.