Der Staßfurter Bastian Krautwald hat mit der Internet-Plattform „deineStudienfinanzierung“ in 2020 500 Prozent Kundenzuwachs erzielt.

Staßfurt/Berlin l Aus Staßfurt in die Welt – erfolgreich mit einer klugen und innovativen Idee. So könnte das Motto des gebürtigen Staßfurters Bastian Krautwald sein. Der heute 24-Jährige hatte 2015 sein Abitur am Dr.-Frank-Gymnasium abgelegt, wohnt aber seitdem in Berlin. 2017 hatte er mit zwei weiteren Jungunternehmern das Startup „deineStudienfinanzierung“ gegründet.

Mit dieser Internet-Plattform hilft er jungen Menschen, in chronisch klammen Zeiten über die Runden zu kommen. Es wird der Bedarf für Bafög, verschiedene Studienkredite und Bildungsfonds sowie eine Vielzahl an Stipendien ermittelt. So viele Studenten haben zum Beispiel Anspruch auf Bafög, schrecken aber vor der Bürokratie zurück. Hier hilft „deineStudienfinanzierung“.

Nachdem Krautwald und seine zwei Mitgründer David Meyer und Alexander Barge 2019 sogar in der Unterhaltungssendung „Die Höhle der Löwen“ auftraten, bekamen sie dort einen Deal mit Frank Thelen, der aber nach der Sendung platzte. Trotzdem läuft es rund. Das Unternehmen ist mittlerweile Marktführer, das Wachstum ungebremst. „Wir sind seit der Gründung um 500 Prozent gewachsen und haben seit Anfang des Jahres 2020 500 Mal mehr Kunden“, erzählt Gründer und CEO Bastian Krautwald. Wie viele es genau sind, verrät er nicht. Aber es werden immer mehr.

Über 50 Partner

Das hat erst vor wenigen Wochen zu einem Einstieg des Unternehmens „Finleap“ als Investor geführt. „Das Unternehmen ist in Berlin relativ bekannt“, so Krautwald. „Finleap“ gründet Finanz-Start-ups und bietet Technologie- und Softwarelösungen für verschiedene Unternehmen an. Worin hilft „Finleap“ dem Unternehmen von Krautwald? „Zum Beispiel bei Produktentwicklung, Design und Marketing“, erzählt Krautwald.

„deineStudienfinanzierung“ wird so noch professioneller durch entsprechende Expertise, wächst weiter. Über 50 Partner arbeiten mittlerweile mit Krautwald und seinen neun Mitarbeitern zusammen. Darunter viele Sparkassen und andere Banken, aber auch Hochschulen und Universitäten.

Neu seit dem Sommer 2020 ist: Es können über die Plattform auch Jobs abgeschlossen werden. Das können Jobs im Internet sein wie Logos designen, Blog-Artikel schreiben oder Webseiten lesen. „Wir verstehen uns vor allem als Problemlöser“, so Krautwald. Als Problemlöser für finanzielle Probleme.

In Zukunft kostenlos

Ursprünglich kostete die Anmeldung 29,90 Euro. Schon jetzt haben einige Sparkassen die Kosten für die Kunden übernommen. Langfristig werden die Kosten komplett verschwinden. „Wir arbeiten daraufhin, dass der Großteil kostenlos ist“, sagt Krautwald. Das ist für das Unternehmen vor allem möglich, weil verschiedene Anbieter, die die Infrastruktur der Plattform nutzen, eine Aufwandsentschädigung zahlen.

Derzeit gibt es auch eine Beta-Version einer App für das Handy. „Die meisten Nutzer kommen aber nicht über mobile Endgeräte, weil der Prozess doch länger dauert. Da fehlt die Geduld auf dem Handy“, so Krautwald.

Den steilen Anstieg im Jahr 2020 bei den Nutzerzahlen erklären sich die Entwickler auch mit der derzeitigen Corona-Krise. In dieser haben viele Studenten ihren Job verloren. „Vielen Studierenden fehlen die Optionen. Und wenn der Job schon zweimal weggebrochen ist, fragt man sich durchaus, ob man das ein drittes Mal haben möchte.“ Für einen alternativen Weg steht dann „deineStudienfinanzierung“ bereit. „Das Problem ist durch Corona akuter geworden. Es verschärft die finanzielle Situation vieler Studierender“, so Krautwald. Davon profitiert die Internet-Plattform.

Im Unternehmen selbst gab es in der Corona-Pandemie ein paar operative Probleme. „Seit Februar arbeiten wir quasi komplett im Homeoffice“, erzählt Krautwald. Einmal im Monat gebe es eine Zusammenkunft, ansonsten wird über Zoom und Telefon kommuniziert. „Es ist eine komische Situation. Aber wir arbeiten dadurch effizienter und konzentrierter, weil es weniger Ablenkung gibt“, sagt Krautwald. Auch hier hat die Corona-Pandemie für die zehn Angestellten von „deineStudienfinanzierung“ einige gute Seiten.