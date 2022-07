Stassfit: Projekt soll die Staßfurter in Bewegung bringen

Zu viel Süßkram, zu wenig Bewegung, soziale Isolation: Die Lockdown-Zeiten haben dazu geführt, dass die Zahl übergewichtiger Kinder steigt. Der Rotary-Club Staßfurt hat die Entwicklung beobachtet. Und reagiert. Mit dem Projekt „Stassfit“ sollen junge Menschen wieder in Bewegung gebracht werden.

Auch Marius Sowislo, einstiger Kapitän des 1. FC Magdeburg, ist angetan von ?Stassfit?. Roger Stöcker (l.) und der Rotary-Club Staßfurt haben das Projekt, das Staßfurt wieder in Bewgeung bringen soll, initiiert.

Staßfurt - „Wir haben die Vision, an die Tradition der Staßfurter Sportstadt anzuknüpfen und die Stadt wieder in Bewegung zu bringen.“ Roger Stöcker hatte kurz nach der ersten Corona-Welle im vergangenen Sommer die Idee. Der Hecklinger beschäftigt sich ohnehin beruflich an der Universität mit Zukunftsthemen. Auch mit dem Virus und den Auswirkungen der Pandemie. Und da gehe es nicht nur um Inzidenzwerte und um die Rettung der Wirtschaft.