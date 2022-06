Staßfurt auf Schnee und Kälte im Winter vorbereitet

Der Winter 2021/2022 steht in den Startlöchern. Ob es wieder viel Schnee geben wird, kann noch kein Meteorologe seriös vorhersagen. Sollte es aber der Fall sein, ist die Stadt Staßfurt darauf vorbereitet. So auch der Kreiswirtschaftsbetrieb und die Straßenmeisterei.

Auch in Staßfurt fiel im Februar sehr viel Schnee. Die viel befahrene Steinstraße war am Postring mit Blickrichtung Zentrum kaum noch zu sehen. Nur dank des Quads war erkennbar, wo die Straße überhaupt entlanggeht.

Staßfurt - Über Nacht war grau zu weiß geworden. Es knarzte an allen Ecken, eine (fast) geheimnisvolle Stille machte sich breit, weil einfach nichts mehr ging. An den 7. Februar 2021 werden sich viele Menschen in der Region noch lange erinnern. Es fiel Schnee, viel Schnee. Staßfurt war komplett zugeschneit und blieb es viele Tage lang. Kaum ein Fahrzeug kam in die Stadt hinein oder hinaus. Stück für Stück wurden die Straßen erst geräumt. In manchen Orten soll es aber über eine Woche und länger gedauert haben, bis überhaupt die Straße wieder benutzt werden konnte. Mehrfach gab es Kritik am Schnee-Management der Stadt Staßfurt. Wie außergewöhnlich der Schneefall war, zeigte der mehrere Meter hohe Schneeberg auf dem Neumarkt. Erst im weit fortgeschrittenen Frühling schmolz er dahin.